Filtran nuevo audio del fiscal Alejandro Gertz Manero, ahora del Caso Lozoya

Este jueves comenzaron a circular audios del Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero y el subprocurador, Juan Ramos, con Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin.

En la primera grabación es el fiscal Gertz Manero quien se comunica con Lozoya Thalmann, donde hablan de un amparo tramitado.

Lozoya Thalmann: Señor fiscal a tus órdenes

Fiscal Gertz Manero: Mira me acaban de notificar que tú y tu hijo se ampararon

Lozoya Thalmann: no, no, no

Fiscal Gertz Manero: Me acaban de notificar

Lozoya Thalmann: Es un error, se adelantaron, no tiene nada que ver, no lo hicieron ni con la autorización nuestra

Fiscal Gertz Manero: Nada más para que no vaya a ver...yo no acepto dobles lenguajes eh

Lozoya Thalmann: Para nada, ni las jugadas de ese pinche bandido del abogadete ese eh, por eso lo puse en orden ayer, te pido una amplísima disculpa y lo voy a reiterar ahora en algunos minutos, que se desista de inmediato, porque así yo no juego eh

Está muy claro te pido nuevamente una disculpa y voy a meter orden acá, estamos muy agradecidos de ayer trabajando sobre la orientación que nos indicaste.

Fiscal Gertz Manero: Que se desista del amparo ya no metas a ese cabrón por favor, porque las cosas las va a echar a perder

Lozoya: Voy a seguir tu consejo vamos a buscar una…

Fiscal Gertz Manero: Una gente decente que te defienda

Aunque no se precisa el nombre de la defensa, cabe recordar que en junio de 2020 el abogado Javier Coello Trejo informó que debido a divergencias sobre la estrategia de defensa, dejaría de representar a Emilio Lozoya Austin.

Mediante un comunicado, el abogado afirmó que la decisión fue tomada de común acuerdo con el exdirector de Pemex, luego de que este último presentara un escrito a la Audiencia Española en el que aceptó ser extraditado a México para ser juzgado por el caso Agronitrogenados y por Odebrecht.

¿Lozoya solicitó un amparo para salir de prisión?

A finales del mes de mayo de este año, un tribunal federal admitió a trámite una nueva demanda de amparo del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, contra la prisión preventiva que se le impuso por el caso Odebrecht.

Sin embargo, aunque el recurso se admitió a trámite, el Tribunal Unitario no concedió a Lozoya Austin la suspensión, debido a que su defensa argumentó que no la solicitó, además de que no es procedente decretarla de manera oficiosa.

Cabe recordar que a finales de abril trascendió que Lozoya Austin, preso en el Reclusorio Norte, recurrió a la protección de la justicia contra la sentencia del 6 de abril del Tercer Tribunal Unitario en materia Penal, quien confirmó la medida cautelar de prisión preventiva justificada dictada por el juez José Artemio Zúñiga Mendoza, en su resolución del 26 de enero de 2022.

¿De qué se acusa a Emilio Lozoya?

El exdirector de Pemex durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto actualmente está vinculado a proceso por cargos de lavado de dinero, por la compra irregular de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados y asociación delictuosa por supuestamente recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, para beneficiarla con contratos de obra pública.

En abril pasado Lozoya Austin evitó, por ahora, ser acusado de un tercer cargo de fraude al fisco, ello por la falta de pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del año 2016 por dos millones 695 mil 985.32 pesos. Ofreció pagar su adeudo como reparación del daño.

A principios del mes de abril, el exfuncionario público estuvo a punto de recuperar su libertad mediante la firma de un acuerdo reparatorio con Pemex por el caso Agro Nitrogenados y el otorgamiento de un criterio de oportunidad de la FGR en el caso Odebrecht.

rmlgv