Por presunta defraudación a clientes mexicanos y posibles hechos de corrupción, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a la empresa pública CH OFFSHORE LTD de Singapur.

En noviembre de 2023, la empresa MEXISHIP OCEAN CCC presentó una denuncia de hechos ante la FGR, en la que acusó a CH OFFSHORE LTD y sus directivos Benety Chang, director general (CEO); Jeanette Chang, directora y miembro del Consejo de Administración; Kenny Lim, director de CHO Ship Management PTE LTD, filial de CH OSshore LTD, y Halina Urbina, country manager México, de presuntas malas prácticas con sus clientes, así como de entregar embarcaciones navieras sin funcionar debidamente y sin los documentos mínimos necesarios para operar en México.

La denuncia fue presentada ante la oficina del fiscal General de la República para investigar los hechos denunciados. Además de los abusos contractuales, las autoridades de la FGR han centrado su atención en posibles hechos de corrupción que involucran a CH Offshore Ltd y su filial o representación en México, dirigida por Halina Urbina, Country Manager.

Según la denuncia, la empresa ha logrado sacar embarcaciones de los puertos mexicanos sin cumplir con los trámites aduaneros establecidos, lo que habría sido facilitado mediante pagos a funcionarios.

En estos hechos de presunta corrupción también se señala la participación de sus representantes legales en México, entre los que destacan Carlos Rafael Murillo Rivas.

De acuerdo con la denuncia, diversos empresarios mexicanos han denunciado este tipo de prácticas de la empresa CH OFFSHORE LTD, en la que la empresa de Singapur siempre sale beneficiada cuando se presentan demandas ante el Tribunal Arbitral de esa nación, eliminando cualquier posibilidad de tener un juicio justo para sus contrapartes.

Los clientes mexicanos afectados resaltan que la empresa de Singapur obliga a poner una cláusula de pago de renta consistente en que, con independencia de que la embarcación no pueda navegar aún por causas imputables a CH OFFSHORE LTD, sus clientes mexicanos siempre están obligados a pagarles las rentas.





