FGR admite confusión en caso "Z40": abogado de Miguel Ángel Treviño; "mi representado es un homónimo", asegura

Once jueces llegaron a la misma determinación: Miguel Ángel Treviño Morales no es “El Z40” que están buscando las autoridades, enfatizó Juan Manuel Delgado, abogado de Treviño Morales, quien lleva once años preso sin ninguna sentencia condenatoria.

El litigante afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) comprobó que existe una persona de nombre Miguel Ángel Treviño Morales, con el alias “Z40” y que es líder de “Los Zetas”, pero se acreditó que su representado es un homónimo.

Recordó que hubo más de 10 testigos protegidos que declararon en contra de su defendido, de los cuales tres, al estar en un careo con su defendido Miguel Ángel Treviño Morales, afirmaron que sí conocieron al “Z40”, de nombre Miguel Ángel Treviño Morales, pero que la persona que estaba frente a ellos no era ese “Z40”.

“De todo el universo de testigos colaboradores que la FGR trajo, todos absolutamente, son coincidentes en describir a ese Z40 de nombre igual a mi defendido, Miguel Ángel Treviño Morales, como una persona de 1 metro 80 centímetros, de barba cerrada, pero con características secundarias de identificación muy claras:

“Por ejemplo, todos hablan de que tenía una cicatriz en el parietal derecho, una cicatriz prolongada en el abdomen, una cicatriz en el brazo derecho, un tatuaje muy grande en el pecho, pero que esas características no correspondan al señor Miguel”, señaló.

Y agregó: “Si son 10 testigos protegidos para hablar de un error judicial pues podríamos entender que un juez se pudiera equivocar, pero que al momento 11 jueces hayan llegado a la misma determinación, yo creo que es más allá de lo razonable, la duda digamos para el público en general de que sí existe un error en la identificación del Z40, pero lo que no cabe duda es que es una verdad legal establecida y en contra y en contra de una verdad legal, pues tendremos que ir en contra del propio Estado de Derecho para que se desestime. Hoy por hoy ya está acreditado por el Poder Judicial que no se trata del que están buscando o del que está requiriendo Estados Unidos”.

El abogado Juan Manuel Delgado aseguró que por medio de pruebas periciales acreditaron que su cliente, el señor Miguel Ángel Treviño Morales, “nunca tuvo esos tatuajes ni esas cicatrices y acreditamos que nuestro representado nunca ha tenido ese tipo de características”.

En tanto, dijo, “al día de hoy existe una verdad jurídica irrefutable” de que su cliente no es “El Z40”, incluso el litigante señaló que la FGR ha aceptado en diversas contestaciones que les ha enviado de que existe una confusión en la identidad de su defendido.

Respecto al proceso de extradición de su cliente, el abogado Juan Manuel Delgado explicó que no se ha emitido la opinión judicial sobre la procedencia del traslado a los Estados Unidos, país que lo requiere.

Agregó que en diez años que lleva ejerciendo la defensa del señor Miguel Ángel Treviño Morales no ha habido ninguna sentencia condenatoria en su contra y hace unos meses obtuvo la última sentencia absolutoria por delincuencia organizada.

“Nos falta todavía un proceso más que está pendiente de resolución que es el proceso derivado de la detención del señor Miguel Ángel que debo de decir que es un proceso que aunque aún sigue en instrucción, aún seguimos tejiendo defensa, no hay ninguna sentencia, es un proceso que está plagado de mentiras de falsedades”.

Sin embargo, resaltó que todas las sentencias que existen en México contra su defendido Miguel Ángel Treviño Morales, son libertades, el señor lleva 11 años en prisión preventiva sin una sola sentencia condenatoria, vamos no es culpable al día de hoy de nada y lo que sí es más relevante aún es que hoy en México no está siendo acusado de delincuencia organizada, ni está siendo acusado de ser el Z40 esto quedó culminado”.

