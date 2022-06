Fernández Noroña reprocha a AMLO por no mencionarlo como a Ricardo Monreal para el 2024

Luego de que el pasado domingo Morena realizó un evento “de unidad” en Toluca al que asistieron aspirantes a la Presidencia en 2024 como Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Adán Augusto López, secretario de Gobernación; y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a incluir al senador Ricardo Monreal, quien fue excluido.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador refirió que para el 2024 también hay otros perfiles como Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, y Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, “compañeros de primera”.

Aunque en la mañanera de ayer se gritó el nombre de Gerardo Fernández Noroña, la figura del diputado federal del PT pasó inadvertida por el presidente López Obrador.

Al respecto, el diputado del PT, que aspira también a la Presidencia de México en 2024, reprochó a López Obrador por haber ignorado su nombre, contrario a como lo hizo con Monreal.

“Yo ya lo dije, yo quiero ser el relevo del compañero presidente López Obrador y hay quien está diciendo; ayer le decían, después del evento en Toluca, le decían al compañero presidente: ‘pero pues no estaba Monreal’, ‘sí, Monreal’; ‘Esteban Moctezuma’, ‘sí, Esteban Moctezuma’, empezaron a decir nombres ahí.

“Y entonces ‘¿Y Noroña?’ Y dijo el compañero presidente: ‘Tatiana es muy buena compañera’. Entonces andan chingando ahí que no dijo mi nombre. ¡No, pues el que tiene que decirlo es el pueblo, si quien tiene que decidir es la gente”, expresó Fernández Noroña en una gira que realizó este martes en Otzolotepec, Estado de México.

“Yo creo que son un chingo, porque luego lo que pasa es eso, que se anotan un chingo de candidatos, se hacen pedazos entre ellos, en las bolas ni se dan cuenta y de repente ¡taran, les sacan una araña panteonera de candidata o de candidato!”, agregó el legislador.

Fernández Noroña reacciona a los dichos de Marcelo Ebrard sobre “piso parejo”

Fernández Noroña destacó la concentración que hizo Morena en Toluca en la que el Movimiento de Regeneración Nacional mostró “el músculo”, pero criticó que hay compañeros “arrogantes”.



El diputado del PT hizo referencia a los dichos que el canciller Marcelo Ebrard dijo en el evento de Morena sobre tener “piso parejo”: “Y por eso es muy importante este movimiento, que no es un movimiento de Morena, no, aunque ellos de repente se pongan arrogantes y piensen que ellos son los duelos del movimiento, pues no hay dueños del movimiento, y si hay uno, en todo caso es el pueblo de México”.

“Yo voy a insistir en la unidad de Morena (...) porque están crujiendo las cosas ahorita. Ricardo Monreal, compañero que también aspira y que no fue invitado al evento el domingo; unos dicen que sí, pero él dice que no, pues está reclamando con razón porque él tiene derecho a aspirar.

“Compañero Marcelo Ebrard, hoy en la mañana me llamó la atención desde su declaración del domingo en el mitin de Toluca, dijo que quiere piso parejo; y yo digo ‘pues estaría a toda madre’ pero ya ni yo pido parejo que soy diputado, tengo una diputación pedorra ahí y yo también ya dije que quiero ser relevo del compañero presidente López Obrador.

“Entonces si el compañero canciller que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores pide piso parejo, uy pues yo qué más quisiera”, expresó al señalar que “el aparato está queriendo orientar las cosas de determinada manera, pero es el pueblo el que decide (...)”, declaró.

“El evento de este domingo también manda un mensaje muy fuerte, muy importante de que vamos con todo por la gubernatura del Estado de México, yo en lo personal creo que debe ser una candidata mujer (...) Entonces no creo que sea Higinio Martínez, a menos que se haga la jarocha porque ya va tarde para hacerse la operación", expresó Fernández Noroña .

