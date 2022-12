Feminicido de niñas en México: alistan cárcel hasta por 80 años

El Senado de la República analiza una reforma para sancionar con pena de 40 a 60 años de prisión para el delito de feminicidio se pueda incrementar en una tercera parte más, es decir entre 53 y 80 años de cárcel, según el criterio del Juez, cuando dicho ilícito sea cometido contra niñas o menores de edad.

La senadora Indira de Jesús Rosales San Román propuso reformar el artículo 325 del Código Penal Federal, al destacar el incremento de casos de feminicidio en contra de niñas y adolescentes en México, los cuales en su mayoría quedan en la impunidad.

Advirtió que la violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones a los derechos humanos más graves, extendida y arraigada, además de “un motivo de vergüenza para todas nuestras sociedades y un obstáculo importante para el desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible”.

Destacó que, de acuerdo con el INEGI, alrededor de 4.5 millones de mujeres de 15 años y más sufrieron abuso sexual durante su infancia, principalmente cometido por tíos, en un 20 por ciento de los casos; vecinos o conocidos, en 16 por ciento, o por primos, en un 15 por ciento de los casos; y que sólo en el 11.5 por ciento de los casos, el agresor fue un desconocido.

“Sin embargo, estos registros no incluyen la cantidad de niñas que fueron asesinadas, pues existe una cifra negra, es decir, delitos que no se denuncian, y por lo tanto no se tiene conocimiento de ellos, lo que hace imposible saber cuántas niñas en México han sido asesinadas”.



10 mujeres asesinadas al día en México

La legisladora de Acción Nacional afirmó que en México, aproximadamente 10 mujeres son asesinadas al día, y que en la mayoría de los casos son feminicidios de mujeres de entre 15 y 29 años, lo que refleja una situación preocupante para las jóvenes de nuestro país.

Por ello, la senadora planteó agregar un párrafo al artículo 325, para establecer una agravante al delito de feminicidio genérico, a fin de que cuando sea cometido en contra de una menor de edad, la pena establecida para este ilícito pueda aumentar, según el criterio del Juez, hasta una tercera parte.