Familiares víctimas de feminicidio exigen a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Norma Lucia Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sentencias irrevocables para feminicidas. Durante una protesta pacífica exigieron que no se liberen ni se otorguen amparos a los asesinos de las mujeres.

“Hacemos un llamado a la Presidenta, Claudia Sheinbaum que aunque es un momento histórico para nosotras las mujeres, con ella no llegamos todas, nos faltó Sarymar, nos faltó Fátima, nos faltó Claudia, nos faltaron miles y miles de mujeres que han sido asesinadas a nivel nacional en cada uno de los municipios que va a gobernar. Hacemos un llamado a la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, porque en ella cabe la responsabilidad de que se ejecute la ley para que nos pueda garantizar la no repetición”, expresó en entrevista, Sandra Soto, hermana de Serymar Soto, víctima de feminicidio.

Familiares de víctimas de feminicidio piden colaboración de la presidenta, Claudia Sheinbaum. Foto: Luis Camacho|El Universal

Serymar fue asesinada por su expareja en enero de 2017 y desde entonces, su familia exige justicia y la no liberación del feminicida. Sandra acusó que el Magistrado Lic. Miguel Ángel Álvarez Bibiano, presidente del Primer Tribunal Colegiado Penal del Octavo Circuito en Torreón, Coahuila; quien tiene antecedentes de violencia doméstica. En diciembre del año pasado, Jorge “N”, señalado como el feminicida de Serymar, solicitó un amparo para evitar la sentencia.

“Alzamos la voz junto con otros familiares de víctimas del feminicidio que estamos en el mismo momento procesal que es el periodo de amparo, en donde el feminicida está solicitando beneficios para poder recuperar su libertad, donde el feminicida está tratando de salir de la cárcel, de librarse nuevamente de la responsabilidad y gracias a estos beneficios que les otorga la ley federal, pues ellos solicitan la libertad absolutoria por las fallas que hayan cometido los funcionarios en su proceso”, explicó Soto Azúa.

En el caso de Fátima Quintana Gutiérrez, niña asesinada del Estado de México, el feminicida solicitó un amparo después de haber tenido una reposición de proceso y de tener una sentencia vitalicia. Por lo que pidieron que los feminicidas no tengan derechos para poder impugnar sus sentencias.

“Ellos van a regresar a su vida como si nada hubiera pasado. ¿Y nosotros qué? A nosotros a nadie nos regresa a Serymar. ¿En dónde está ese lugar en donde yo puedo ir a reclamar que me regresen a mi hermana y a que todo vuelva a ser igual? Estamos rotos y eso sabemos de antemano que nunca va a suceder. Sin embargo, en sus manos sí está que otras mujeres no sean asesinadas, que el feminicidio pare, que verdaderamente nosotros, como víctimas, podamos quedarnos en nuestra casa a recuperarnos de este dolor y que otras personas no vuelvan a vivirlo”, denunció Soto Azúa.

Familiares de personas desaparecidas se manifiestan afuera de la Suprema Corte de Justicia y a su vez, cierran la calle Venustiano Carranza. Foto: Luis Camacho|El Universal

Por su parte, Lorena Gutiérrez, madre de Fátima Varinia y del menor Daniel Quintana (quien murió por negligencia médica), expresó a los medios de comunicación su impotencia ante trabajadores del Poder Judicial que también se manifestaban a las afueras de la SCJN.

“El caso de Fátima está en la Suprema Corte, por la reparación integral del daño que desde el 2017 nos han causado. Nosotros, las víctimas, no tenemos acceso absolutamente a ninguna reparación del daño. Exigimos a la Suprema Corte de Justicia que dé seguimiento a la atracción del caso de Fátima y que el Poder Judicial responda. Porque, pues sí, hoy están ellos aquí. ¿Pero nosotros cuántos años hemos tenido aquí sin que el Poder Judicial nos responda?”, señaló.

A las 11:30 de este jueves 3 de octubre, las manifestantes bloquearon la calle Venustiano Carranza en el Centro Histórico para protestar en contra de los amparos otorgados a asesinos de mujeres en México. Y durante la movilización, madres y familiares colocaron siluetas con los nombres de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en México.

