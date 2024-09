Sobrevivientes de intento de feminicidio marcharon de la Glorieta de las Mujeres que Luchan al Senado, para exigirle a los recién instalados legisladores que aprueben la Ley Oropéndola

Con el lema "¡Las sobrevivientes vivimos y vivimos para contarlo!", integrantes de la colectiva viajaron desde Puebla, Veracruz, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México, para exigir justicia.

En las vallas de la antimonumenta pintaron sus nombres algunas de las mujeres, gritaron: "¡Sobreviví sin tus cuidados, ahora exijo resultados! ¡Soy mujer sobreviviente, no quiero ser valiente! ¡No, no, no somos infiltradas, somos las familias y estamos indignadas!.

A la marcha acudieron madres de víctimas de feminicidio como Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, impulsora de la investigación con perspectiva de género en México para que cualquier muerte violenta de niñas, adolescentes y mujeres se investigue con perspectiva de género.

"El hecho de liberar a un agresor es una bomba de tiempo, mi hija no sobrevivió. Gracias por su amoroso acompañamiento, sobrevivir no es vivir. Nuestras vidas después de la muerte de mi hija, voy reconstruyendo mi existencia, reexisto", dijo María Patricia Becerril Gómez, la madre de Zynya Figueroa Becerril, asesinada en Puebla.

Ednita relató EL UNIVERSAL que fue víctima de intento de feminicidio en 2016. También Yanelli, originaria de Puebla, fue víctima de violación tumultuaria y tras un proceso penal, sus agresores acudieron a su domicilio donde la violaron y golpearon frente a su hija de tan sólo de 2 años, a quien también golpearon, la marcaron en el pecho y debido a la agresión perdió la visión del ojo izquierdo y audición del mismo lado.

¿Qué es la Ley Oropéndola?

La Ley Oropéndola exigen 4 cosas:

-Prisión preventiva para evitar que consumen el delito.

-Que el testimonio de la víctima sea una clave para acreditar el delito, junto con las pruebas, peritajes y testigos.

-La punibilidad aplicable en la tentativa de feminicidio, o sea que tenga una sentencia propia de acuerdo a las armas y agravantes, secuelas, mutilaciones, limitaciones físicas, si fue en público, si hubo niños atestiguando el delito, entre otros.

-Reparación integral del daño, ya que debido a las lesiones las mujeres suelen invertir grandes cantidades de dinero en poder reconstruirse física, psicológica y emocional mente.









































