Es inverosímil que las autoridades estadounidenses afirmen que no participaron en el traslado de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, señalaron especialista en política internacional y criminal, consultados por EL UNIVERSAL.

Además, Estados Unidos le “regatea” información al gobierno mexicano, afirmaron, pero es probable que una vez que termine la veda electoral en ese país revelen los detalles del operativo.

Yuriria Rodríguez Castro, doctora en Ciencias Penales y Política Criminal, refirió que no es creíble la versión de que los llamados Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, hayan planeado el traslado de El Mayo Zambada sin ayuda de la DEA.

Lee también: Se le enreda a México el caso de “El Mayo” Zambada

“No es verosímil. Igual me parece que toda esta mitología de que Los Chapitos habrían hecho una especie de secuestro me parece totalmente ridícula. No sólo no hay elementos para demostrar que lograron secuestrar a El Mayo, sino que no habría sido posible llevarlo hasta la frontera sin el apoyo de las autoridades de la DEA. No hay forma, no hay un operativo tan limpio, que yo recuerde, en la historia de las entregas de criminales o delincuentes de ese nivel, que pudiera darse sin la participación de la DEA y quizá de algunos agentes de inteligencia en México”, explicó.

Añadió que Estados Unidos no le comparte información al gobierno mexicano porque actualmente se desarrolla un proceso electoral, y la ley lo prohíbe.

“Sí (le estaría regateando información a México). No hay detalles porque están en veda electoral en Estados Unidos, esto ha generado un vacío de información, pero yo no dudo que Estados Unidos, en cuanto se levante esta especie de tregua electoral, ahí sí son muy respetuosos de la ley, habrán de salir a dar información muy precisa de cómo fue este operativo y no me cabe duda de que Biden va a aprovechar esa plataforma para sumar a Kamala Harris y enaltecer todavía más el papel de la DEA”, expresó.

También aseguró que como no se ha confirmado que las autoridades estadounidenses intervinieron en el traslado de El Mayo no están obligadas a informar a México del caso.

“No se viola la soberanía mexicana. El Mayo aparece de repente en El Paso, Texas, así que no hay por qué exigirles a las autoridades estadounidenses nada, ellos no tienen obligación de darnos ninguna información; si ellos quisieran, incluso, podrían abstenerse de informar qué fue lo que pasó. El Mayo aparece en El Paso, Texas, es la única información que tenemos verificable y hasta ahí no hay violación a nuestros derechos como país ni a nuestra soberanía nacional”, dijo.

Arlene Ramírez Uresti, analista internacional, coincidió en que no es creíble que el gobierno estadounidense afirme que no participó en el traslado de El Mayo Zambada.

Lee también: Hijo de “El Chapo” estaba considerando rendirse, dice reporte de EU a México tras arresto con “El Mayo” Zambada

“No es creíble, por supuesto, sobre todo tomando en cuenta el momento político electoral en el que está Estados Unidos. Al presidente Joe Biden y a la virtual candidata del partido demócrata Kamala Harris este tema les abona puntos y además pudiera dar pie a que no solamente el electorado, sino ya una vez pasadas las elecciones, esto puede ser un tema de negociación con México y de conversación en una cooperación que a todas luces va a ir fluyendo más en el tema de la lucha contra el narcotráfico”, expuso.

También advirtió que la estrategia de seguridad es un pendiente del gobierno actual, ya que se aplicó un plan erróneo.

“Creo que es un error estratégico, es un error de comunicación desde la Presidencia de la República, y por supuesto desde la parte de seguridad en México, esto viene a reiterar, como lo vimos a lo largo de seis años, pues la política de abrazos y no balazos sigue resonando como un punto pendiente, como algo que quedó a deber en realidad en la política pública para México”, aseveró.