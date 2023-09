Tuvieron que pasar casi tres décadas para que dos mujeres volvieran a ser candidatas presidenciales en México. Con Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, es muy probable que se rompa el techo de cristal y el país tenga a su primera mujer presidenta el próximo año.

EL UNIVERSAL entrevistó a cuatro excandidatas presidenciales de distintas expresiones políticas, quienes hablan de los retos de tener una presidenta y pronostican que cambiará el panorama de México, la visión y la forma de hacer política, aunque reconocieron que será difícil el cambio de paradigma en un Estado que aún es machista, patriarcal y misógino.

Narran algunas de sus experiencias al ser candidatas presidenciales, como que fueron postuladas porque era exótico, novedoso, para romper moldes y llamar la atención de los medios. Además, revelan que enfrentaron resistencia y oposición desde el poder, pero ahora consideran que la historia puede ser diferente por la sensibilidad en la sociedad y el cambio de pensamiento, mientras esperan la solidaridad de mujeres y hombres.

Lee también: Sheinbaum anuncia su gira por todo México; "aquí cabemos todos", dice en video

Confían también en que una presidenta ayudará a crear una agenda cercana al género y combatirá la violencia y los feminicidios.

El informe ONU Mujeres México 2022 destaca el avance de las mujeres al ocupar cargos de elección popular, pues en 2018 sólo había una gobernadora; cinco años después hay nueve, sin contar a Delfina Gómez, mandataria electa del Estado de México. Asimismo, resalta que las mujeres presentaron 54% de las candidaturas a diputaciones locales en el país.

Cecilia Soto fue candidata a la Presidencia de la República por el PT en 1994 y señala que en esta ocasión es “absolutamente natural que haya dos candidatas presidenciales, entonces el primer reto es que mucha gente no pensaba que una mujer podía gobernar”.

Entre su candidatura y las de las dos aspirantes actuales hay 29 años, casi tres décadas, lo que, indica, refleja un avance de las mujeres y de la cultura mexicana: “Yo fui candidata porque era exótico, novedoso; era romper moldes, era llamar la atención de los medios”.

En 1994 hubo dos mujeres contendiendo por la Presidencia, la otra fue Marcela Lombardo Otero, del Partido Popular Socialista.

Patricia Mercado participó en el proceso electoral de 2006 con el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina; explica que la presencia política de las mujeres en América Latina es cada vez más fuerte: “Fui candidata cuando Michelle Bachelet fue presidenta de Chile”, resalta. Agrega que ahora también hay una apuesta y una confianza por las mujeres, pues ejercen mejores liderazgos, hay mejores reglas democráticas de participación y están en opciones políticas ganadoras. “Simbólicamente es muy importante. Otra cosa es por quién votas, tiene que ver con programas, proyectos e historias. Tendremos dos candidatas que se juegan la Presidencia de la República”, subraya.

La senadora de MC señala que México está preparado para una presidenta y que si sus partidos y alianzas determinan la candidatura para una mujer “van a votar por ella, hay una aceptación de las opciones partidarias”.

La importancia de estas candidatas que pueden llegar a ser presidenta de la República, apunta, “es un avance y es una buena noticia en términos simbólicos de que las mujeres podemos dirigir los destinos de nuestras comunidades en nuestro país y su proyecto político.

“A mí lo que me parece es que en este momento estas mujeres candidatas deberán poner mejor atención en proponer una agenda sobre los derechos de las mujeres y ya las mujeres decidirán quién les habla mejor; quién tiene una mejor propuesta para los problemas de su vida cotidiana”, añade.

Lee también: Sheinbaum afirma que impugnación de Ebrard “no tiene mucho fundamento”

Patricia Mercado narra que en la contienda contra Andrés Manuel López Obrador en 2006, él usaba un Tsuru para trasladarse como símbolo de austeridad, decencia y no despilfarro. Ella usaba otro coche austero, pero eso proyectaba debilidad y decidió comprarse una camioneta para lograr más presencia: “Yo traía un Monza, me fui a comprar una camioneta porque el carro que traía era símbolo de debilidad, pese a las circunstancias, la campaña para mí fue satisfactoria”, dice.

Josefina Vázquez Mota fue aspirante presidencial por el PAN en 2012 y dice que fue una candidatura, “que yo sabía no se quería desde Los Pinos”; sin embargo, la militancia panista estaba al 100% con ella.

Cuestiona por qué la sociedad nunca pregunta si un hombre tiene la capacidad para ser regidor o presidente: “Jamás he escuchado que pregunten si México está preparado para que un hombre sea regidor o ser presidente”.

Vázquez Mota recuerda que la elección se polarizó y fue un reto fuerte para los votantes tener a una mujer como candidata.

La senadora panista señala que afortunadamente una de las grandes diferencias en la próxima elección, donde participarán Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, es que se presentará un cambio histórico, pues marca un antes y un después, debido a que ni en Estados Unidos, con su tradición democrática, se ha llegado a elegir una presidenta.

“Tener la certeza de que estarán en la boleta dos mujeres va a cambiar la dinámica de muchas realidades en el país que aún no alcanzamos ni a ver ni imaginar; me siento muy feliz por esto”, expresa la extitular de la SEP.

Vázquez Mota asegura que en México sigue existiendo una sociedad patriarcal, machista y misógina, pero gracias al movimiento Me Too (en el que mujeres denunciaron acosos), la ley de paridad, las nuevas masculinidades y generaciones jóvenes, aunque seguirá habiendo resistencias, “muchos hombres estarán dispuestos a apoyar a las mujeres a la silla presidencial. De 2012 a 2023 tengo un aliento distinto, tengo una certeza mucho mayor, un gran contingente de hombres está de lado de la capacidad y del talento”.

“Se les va a exigir más”

Margarita Zavala, quien fue candidata presidencial independiente en 2018, afirma que está muy contenta de saber que habrá una presidenta: “Estado Mexicano Que las dos primeras contendientes sean mujeres, sí te da una idea del avance que hay, las acciones afirmativas, rompiendo el techo de cristal, [que] se normalice tener una candidata… qué bueno que habrá presidenta, independientemente del partido, en el pasado no dejaban que las mujeres siquiera compitieran”.

Agrega: “Claro que ayuda el tener una mujer presidenta a romper el techo de cristal, es un bien para todas y todos. Me parece que serán juzgadas de acuerdo a sus ideas y propuestas, eso va a ayudar con su sola presencia. A las mujeres les cuesta más trabajo, sin duda alguna. Sí tienen una hija, al comentarle que puede ser presidenta, ahora será una verdad”.

En referencia a los procesos internos de los partidos que definieron a Xóchitl Gálvez y a Claudia Sheinbaum, asegura que favorecieron que surgieran dos mujeres abanderadas, porque, afirma, si los partidos hubieran decidido, “dudo que hubiera candidatas”.

La diputada panista expone que para ninguna mujer que haya llegado a estos cargos “ha sido fácil; no lo es para ninguna de las mujeres, es complicado. Tienes que romper estructuras, normalmente no te consideran; las mujeres somos de mucho liderazgo horizontal, que bueno para las mujeres y que sea algo normal.

Lee también: Marcelo Ebrard: “Si no se repone el proceso, ya no seguiré en Morena”

“Me da gusto que sean las dos porque no les va a quedar de otra. Cada vez que una mujer alza la mano nos sirve a todas. Aunque no votemos por ella la certeza de que será una mujer presidenta no acaba en una candidatura, que a las mujeres les cueste más trabajo que a un hombre, esto va a seguir pasando incluso siendo presidenta”, dice.

Zavala reflexiona en torno a que habrá muchos retos, pues la expectativa es mayor en los temas de feminicidios, discriminación, sueldo equitativo, refugios para mujeres que viven violencia, salud, estancias infantiles, seguro y escuelas de tiempo completo, entre otros. “Yo espero que vean las mujeres la necesidad de trabajar estos temas y la solidaridad. Mi expectativa aumenta, espero que siendo mujer haya una mayor empatía.

“Seguro se les va a exigir más, como país dimos un cambio a la democracia y ha sido un camino más complicado para las mujeres, sí lo es”, finaliza.