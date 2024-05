Como aparición al presidente Andrés Manuel López Obrador, el comediante Eugenio Derbez participó en un sketch político junto a Rodrigo “Champ” Sánchez.

En redes sociales circular la escena donde el comediante aparece y desaparece de la vista del Presidente, y también lo corrige al mencionar que los motivos por los que se descarriló el Tren Maya “fue por culpa del balastro barato”.

En la parodia "Se aceptaron devoluciones" del creador de contenido, Rodrigo “Champ” Sánchez, en su personaje de “asesor presidencial”, Eugenio Derbez hizo su aparición mencionando su ya conocida frase “fue horrible”.

En el sketch, donde se recopilan varios fragmentos de videos de la mañanera para armar una escena, se abordó el tema del descarrilamiento del Tren Maya, así como el del arropamiento de priistas en Morena.

Lee también "Misión cumplida"; AMLO afirma que en su sexenio se han logrado revertir las tendencias “antiobreras”

Derbez aparece esporádicamente, pero al mencionar López Obrador que un convoy del Tren Maya se descarriló por “un error humano”, el comediante vuelve a escena y le dice “óigame no, óigame, fue por culpa del balastro barato”.

Luego, el "asesor presidencial" le dice a López Obrador que, si Derbez -a quien supuestamente no pueden ver los demás- está entre los asistentes del Salón Tesorería, le pregunte "cómo no aceptar devoluciones, porque a ustedes ya le regresaron a medio PRI y no solo los acepta, los hace embajadores".

En diversas ocasiones, el comediante se ha pronunciado en contra del proyecto del Tren Maya; forma parte del movimiento “Selvame del Tren”, del que también participan otros artistas y activistas.

Rodrigo “Champ” Sánchez es un comunicador y director de cine que desde 2022 se ha dedicado a hacer sketches del presidente López Obrador, donde él toma el personaje de “asesor presidencial” y así crea parodias del Mandatario federal.

