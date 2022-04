Luego de que Presidencia canceló el encuentro que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostendría este lunes en Palacio Nacional con artistas como Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Rubén Albarrá, entre otros, para hablar del Tren Maya, el titular del Ejecutivo aseguró que el comediante inauguró un complejo hotelero en Xcaret.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador dijo que “los que salieron en la televisión, en los medios, rechazaron el diálogo”, además que en el Salón Tesorería exhibió una imagen de Eugenio Derbez en la supuesta inauguración de Xcaret, en Quintana Roo.

“Querían que recibiéramos a ambientalistas reales o supuestos, que tenemos supuestas dudas sobre su actuación, entonces lo mejor, para que no nos usen, porque ya sería el colmo que los conservadores corruptos quisieran utilizarnos; lo mejor es que los atienda la Secretaría de Medio Ambiente, el director de Fonatur, que es el responsable de la obra del Tren Maya”, dijo el presidente López Obrador.

El Mandatario también pidió a los famosos que vayan a platicar con los habitantes de la zona donde se construye el Tren Maya, quienes están de acuerdo con el proyecto.

A los “pseudo ambientalistas” y “artistas”, López Obrador les dijo que el Tren Maya no va a dañar ningún cenote ni “río submarino”.

López Obrador exhibe a Eugenio Derbez con imagen de Tv Notas

En el Salón Tesorería, el presidente López Obrador indicó que “sí hay quienes han afectado cenotes y ríos submarinos” y “los pseudo ambientalistas y artistas no protestan”.

López Obrador ordenó a Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia, poner una imagen de Eugenio Derbez “inaugurando un hotel en Xcaret”.

“Esa empresa turística, Xcaret sí ha hecho trabajo de unir cenotes, de desviar ríos. Y vi una foto en donde quien inaugura uno de los hoteles de Xcaret es Derbez. ¿En qué quedamos? ¿Hay un doble rasero?”, dijo López Obrador al mostrar al intérprete de “El Monje Loco” y pedir más fotos del autor a Ramírez Cuevas.

“Se ponen tímidos aquí. Es que ya hay que hacer cada vez más pública la vida pública”, expresó López Obrador al mencionar que el silencio imperaba en “el régimen de corrupción” y al mostrar otra imagen de la revista Tv Notas.

“Entonces basta de la hipocresía”, agregó.

“Yo no inauguré Xcaret”: Eugenio Derbez responde a López Obrador

Tras ser mencionado en la mañanera y exhibido en fotografías por supuestamente inaugurar un hotel de Xcaret, Eugenio Derbez aclaró que él fue el único famoso que dijo que no asistiría a la reunión “por cuestiones de trabajo”.

“Y otra cosa más. Quería aclarar; se dijo hoy en la mañanera que yo inauguré Xcaret ¡No, yo no inauguré Xcaret, no hay que mentir. Esa foto de Xcaret fue de hace cuatro años que estuve conduciendo los Premios Platino.

“Xcaret se inauguró en 1990, en 1990 yo era un bebé, no tenía yo la cara que tengo en la foto que exhibieron en la mañanera. No hay que mentir porque si mienten, tampoco les van a creer que no van a tirar ningún árbol y no van a destruir ningún cenote, eso es mentira. Yo no inauguré Xcaret, yo fui a conducir los Premios Platino” aclaró el actor de “La familia P. Luche”.

En su video, desde una playa donde se encuentra filmando una película, Eugenio Derbez lamentó la reunión y expresó que si el presidente López Obrador quería una foto con él, hubiera asistido encantado.

“Si el señor presidente lo que quería era una foto conmigo, yo feliz de la vida hubiera ido a Palacio Nacional. Voy personalmente, me saco la foto, le hago la voz del Lonje Moco; ‘¡Fue horrible, fue horrible!’. Le hago la de Eloy Gameno, ‘¡Oigame no, oigame, nos canceló faltando 24 horas, los ambientalistas ya habían pagado su boleto de avión para ir a la Ciudad de México, oigame no, oigame no!’.

“Le hago un chiste de Armando Hoyos; ‘¿si López es Obrador es porque comió mucha fibra, me pregunto yo?’ Lo que quiera, o sea, yo feliz de la vida. Si lo que querían era convivir, yo voy feliz a convivir, me encanta el convivio, pero si estuvo feo que nos cancelaran, porque estoy trabajando, son razones de trabajo, no por otra cosa”, expresó Eugenio Derbez.

