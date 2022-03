Estigmatiza el Presidente a universidades: analistas

El investigador y académico Mauricio Merino aseguró que desde que llegó al poder, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha menospreciado y estigmatizado el trabajo de la comunidad académica, porque en su opinión respaldó el neoliberalismo y guardó silencio ante la corrupción y el abuso del poder.

Al participar en el foro Ciencia y Educación Superior en México: momento crítico, en el Senado, afirmó que las críticas del Presidente a las universidades son injustas e inexactas, pero el gobierno ha optado por castigar o premiar el trabajo intelectual por su filiación política.

Dijo que se ha juzgado con dureza a instituciones científicas y a universidades públicas “por la antipatía que despiertan al señor Presidente” personas con las que él identifica a esas asociaciones.

“Las dos principales universidades públicas, por ejemplo, la UNAM y la Universidad de Guadalajara, se han castigado por la opinión y posición de dos de las personas que las encabezaron: José Narro y Raúl Padilla, respectivamente. Dos nombres repetidos en las mañaneras y se han usado para descalificar a una comunidad de estudiantes, trabajadores, profesores e investigadores que suma más de 700 mil individuos”, reprochó.

Reveló que en este contexto, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) presentará una iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, con la que se pretende establecer una agenda de Estado para toda la investigación científica en México, por lo que pidió a legisladores “detener este despropósito”.

El analista político y articulista Leonardo Curzio coincidió en que el gobierno del presidente López Obrador ha estigmatizado ideológicamente a universidades como la UNAM.

Al moderar una de las mesas de este foro, afirmó que hay muchas “supersticiones” del grupo dominante, de qué es lo que deben ser las universidades en la concepción presidencial.

“Es el debate que él mismo ha tenido con las universidades públicas, si ahí debe entrar todo mundo sin ningún tipo de control”, además de la utilidad del conocimiento público que las universidades o los centros de investigación aportan y en que ayuda a eso al desarrollo nacional.

Curzio remarcó que en “este grupo en el poder, parte de su superstición es no leer; lee los textos del Presidente, y el Presidente, como es natural, se repite muchísimo. Sus libros son páginas del Plan Nacional de Desarrollo, de la Cartilla Moral, y los reedita, simplemente actualiza en algunos casos los temas, pero es un grupo que no lee. Y eso hay que constatarlo, no debate, no escucha, no tiene foros y simple y llanamente aquello que se diga o [aparezca] en los textos presidenciales o en la conferencia matutina, es lo que va a misa”, puntualizó.