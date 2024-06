El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que es falso que él esté “palomenado” a los integrantes del próximo gabinete de Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, y afirmó que “No me estoy metiendo en nada”.

Manifestó que antes, el presidente era quien decidía por "dedazo" a quién sería su sustituto, algo que ahora, afirmó, no fue así, sino el pueblo quien decidió en la pasada jornada electoral del 2 de junio.

El jefe del Ejecutivo federal destacó que le tiene mucho respeto y admiración a Claudia Sheinbaum porque, detalló, es una científica con dimensión social, humanista, honesta y que tiene experiencia en el servicio público, y experta en temas de infraestructura hídrica y de transporte.

Lee también Este sería el posible gabinete de Claudia Sheinbaum, incluido Marcelo Ebrard

“Es falso. Voy a recordar cómo era antes. El presidente en funciones decidía quién iba a ser su sustituto o su sustituta. En este caso no fue así. Yo no fui el que decidió. No hubo dedazo, porque eso se olvida. Y fue la gente.

“No me estoy metiendo en nada, en nada, además le tengo un gran respeto a la presidenta electa, la admiro. Es muy inteligente; académicamente, es doctora, hay quienes no toman mucho en cuenta esto, porque el general Cárdenas apenas concluyó la primaria, y es el mejor presidente del siglo XX, y es el presidente que le tenía más amor al pueblo, un profundo amor al pueblo. Nadie como él. Entonces lo académico es relativo, pero hay quienes sí consideran esto importante y yo también pienso que es muy importante sobre todo cuando se trata de profesionales, científicos, con dimensión social, humanistas y esto es Claudia. Agréguenle que es honesta, agrrengel e que tiene experiecia, hablamos de obra de agua, de infraestructura del agua, hablamos de viaductos, hablamos de carreteras y nos entendemos, porque ella sabe de esto. Claudia fue entre otras supervisora designada especialmente para que se concluyeran los segundos pisos en la Ciudad de México y sabe lo que es una trabe, y sabe lo que es construir un puente con una lanzadora”.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal advirtió que sus adversarios seguirán especulando sobre este tema, porque “no les parece nada, por lo que llamó a no engancharse en pleitos.

Lee también Quieren 7 de cada 10 que el pueblo elija a los ministros

Se prevé que pará este jueves, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, presentará a los integrantes de su gabinete legal.

Se ha anunciado que Rogelio Ramírez de la O, actual secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), repetirá en el cargo.





























































Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot