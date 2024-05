Aunque se definió como “civilista”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sin las Fuerzas Armadas en tareas civiles y de seguridad no hubiera podido salir adelante ante la realidad catastrófica y la corrupción que imperaba: “es de sabios cambiar de opinión”.

“Soy juarista y soy civilista, pero soy mexicano y tengo la tarea de transformar al país. Y me encontré una realidad catastrófica, y precisamente por la corrupción no iba a poder salir si no me apoyo en las Fuerzas Armadas.

“Además tuve la suerte que no estaban echadas a perder, había otras Secretarías de gobierno, completamente entregadas a la corrupción”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 6 de mayo en Palacio Nacional.

El titular del Ejecutivo explicó que por esa razón echó mano de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional, “dos pilares del Estado mexicano, en la actualidad, que garantizan la posibilidad de crecimiento, en buena medida la creación de empleos, y seguridad”.

Es de sabios cambiar de opinión: AMLO

Cuestionado de que como opositor señaló que las Fuerzas Armadas no debían realizar tareas de civiles y ahora en su gobierno les ha dado todo el apoyo y recursos, el Presidente de la República respondió:

“No creo que yo haya dicho eso, pero en el caso que lo haya dicho ‘es de sabios cambiar de opinión’, y aunque no estoy del todo de acuerdo, sí creo que en política, en algunos, casos lo que cuentan son los resultados”, declaró.

El también comandante Supremo de las Fuerzas Armadas expresó su reconocimiento al Ejército y Marina que han ayudado a su administración con mucho sacrificio.

“Porque también en las Fuerzas Armadas hay asesinatos, desaparecidos, y hay quienes pierden la vida en las obras, sufren y padecen, por ello mi reconocimiento a todos ellos y a sus familiares”, destacó.

Al señalar que las Fuerzas Armadas tienen 5 misiones y “las están cumpliendo como nunca”, López Obrador señaló que los presidentes, como comandantes supremos, han cometido errores que han derivado en “manchas” al Ejército.

“Nosotros nunca hemos ordenado que se reprima al pueblo”, dijo. Añadió que el Ejército no es represor porque “el soldado es pueblo uniformado”.