El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó "de risa" que sus adversarios rechazaron su plan A, que proponía que el límite de la sobrerrepresentación se aplicara por coalición y no por partido, como ahora lo reclaman.

“Resulta que nosotros, en nuestro proyecto de reforma, en lo electoral quitamos lo de partido y pusimos coalición, lo que están alegando ahora. Pero ellos rechazaron nuestra reforma, le estábamos dando un, no regalo, sino algo que era benéfico para todos según nosotros y votan en contra, sobre esto de la sobrerrepresentación”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles 17 de julio en Palacio Nacional.

Expresó que la oposición actuó como el personaje del extinto comediante Héctor Suárez: "No hay, no hay y no hay, no la dejaron pasar".

Recordó que el bloque conservador en el Congreso decidió que no pasara ninguna iniciativa de ley que viniera del Poder Ejecutivo.

“Ya ni debería de estarles dando consejos a estas alturas, pero bueno, al pueblo no le gusta que sólo un partido político o cualquier organización esté en el no, no, no, no, no, no, no, porque es irracional.

“Si se va al Congreso y la función es legislar, si hay algo que beneficia al pueblo por qué me voy a negar, ¿sólo por la carga ideológica y no me va a importar el pueblo. Entonces cómo actúan así no se ganan la simpatía de la gente”, mencionó.

Criticó que cuando se trata de algo en beneficio de la democracia, la justicia, no hay porque oponerse así sistemáticamente.

