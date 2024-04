La diputada de Morena, María Clemente García, arremetió contra los miembros de su propio partido, al afirmar que a pesar de ser el grupo parlamentario mayoritario, en la bancada de Morena no le han querido entrar a legislar el transfeminicidio y el matrimonio igualitario.

Durante la conmemoración del Día Internacional de la Visibilidad Trans, la legisladora dijo que no está a gusto con este grupo parlamentario, pero insistió en que no se irá porque no fue ella, sino sus compañeros, quienes han faltado a su palabra.

“Yo no me voy porque yo sí tengo palabra, los que no tienen palabra son ustedes porque le están faltando a sus estatutos que dicen que Morena promoverá y defenderá la diversidad sexual, pero aquí no le han querido entrar al matrimonio igualitario, al transfeminicidio, a reformar el artículo primero y a derogar el crimen de contagio”, declaró.

Clemente García recordó que la bancada guinda tiene mayoría en la Comisión de Igualdad de Género, en la Comisión de Justicia, y mayoría simple en el pleno, y a pesar de ello, se niegan a legislar a favor de la comunidad LGBTQ+.

Por su parte, la diputada del PRD, Iliana Guadalupe Rodríguez Osuna, recordó que el Día Internacional de la Visibilidad Trans, busca sensibilizar a la población a incluir en la vida social a las personas trans sin ningún tipo de prejuicio.

Advirtió que México sigue siendo un país discriminatorio con costumbres machistas y recordó que en la Ciudad de México, el PRD impulsó la rectificación de datos en el registro civil para permitirse el cambio de género.

La diputada María Fernanda Félix Fregoso (MC) explicó que en esta Legislatura de la paridad, “los lugares para los trans son mínimos”, y pidió un minuto de aplausos en memoria del magistrade Osiel Baena.

mahc/apr