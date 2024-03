La sesión ordinaria de la Cámara de Diputados se pausó esta tarde por la protesta de la diputada trans María Clemente García Moreno, de Morena, quien subió al estrado y la “clausuró” porque el Pleno no ha discutido la minuta sobre terapias de conversión.

A gritos, acusó que los grupos parlamentarios, incluido el suyo, han retrasado la discusión de la minuta que les envió el Senado de la República desde hace dos años. Por lo que la presidenta de la Mesa Directiva, la priista Marcela Guerra, decretó un receso y platicó con ella, para después llevarla a las curules de su bancada, donde platicó con el coordinador de Morena, Ignacio Mier.

Posteriormente, García Moreno llamó a las poblaciones LGBT+ a no votar por las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez al considerar que no han tenido apoyo de ninguna de las coaliciones que encabezan.

“Es una farsa que pongan una placa que diga la diversidad, que tengamos dos diputadas trans, y que no se legisle el transfeminicidio, no se ponga la identidad de género en la Constitución, y que no se discuta un dictamen que tiene ya más de dos años aquí detenido, va a terminar la legislatura y no lo quieren discutir ni la derecha, ni la izquierda.

“Es una falsedad, y yo por eso le digo a la población LGBT: mejor anulen su voto, no voten ni por Xóchitl ni voten por Claudia porque son una farsa de un lado y del otro”, declaró.

La diputada trans acusó que la semana pasada, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) había prometido que se discutiría la minuta, pero al final no se llevó a cabo el análisis en el pleno de la Cámara de Diputados.

La Cámara Baja sesionará hoy, mañana y el viernes, día que plantea la Jucopo discutir ante el pleno la minuta de terapias conversión.

