Embajada de México en EU sí recibió mensaje de "El Chapo" a AMLO; lo turnó a Cancillería

Luego de que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador fuera cuestionado sobre el mensaje que Joaquín "El Chapo" Guzmán le envió desde la cárcel, la embajada de México en Estados Unidos afirmó que recibió un correo electrónico por parte de José Refugio Rodríguez Nuñes, quien se sustenta como abogado del narcotraficante; sin embargo, aclaró que no fue una carta.

A través de su cuenta de Twitter, la embajada informó que dicho correo fue turnado a la Cancillería, al ser un tema de su competencia.



El pasado 10 de enero, esta embajada recibió un correo electrónico de José Refugio Rodríguez Nuñes, quien afirma ser representante legal de Joaquín Guzmán Loera. No se recibió carta alguna del Sr. Loera.

El correo se turnó a la Cancillería, por ser un tema de su competencia.

