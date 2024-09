El magistrado del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón señaló que la aprobación de la reforma al Poder Judicial, que integra un modelo de designación de magistraturas y jueces a través del voto popular y directo, puede transgredir la imparcialidad de la autoridad jurisdiccional.

"Las autoridades electorales deben tener condiciones de imparcialidad totales. El Tribunal Electoral resuelve los conflictos entre los partidos políticos, entonces es contradictorio con la función del Tribunal Electoral, que sus integrantes sean electos a través del voto popular y propuestos por los distintos poderes públicos", sostuvo.

Afirmó que en lo personal, no participaría en ningún tipo de proceso de elección, al considerar que transgrede principios constitucionales y de imparcialidad.

"Como está regulado en México yo no estaría de acuerdo, por lo tanto no puedo participar en una elección para un proceso así. Además llevo en el cargo casi ocho años en la Sala Superior, y ya estuve en la Sala Monterrey, entonces ya cumplí una carrera con la justicia electoral con la cual me siento satisfecho", aseguró.

Además, señaló que la evidencia internacional demuestra que los efectos que tiene la elección directa de jueces son más negativos que positivos.

El magistrado apuntó que el INE sí debe estar preparado para la organización de este proceso electoral inédito, y demostrará su capacidad de organizar elecciones a pesar de la carencia de una ley reglamentaria.

Recordó que algo similar ocurrió con el proceso de revocación de mandato, donde el INE tuvo que actuar con acuerdos internos para poder organizar dicho proceso.

