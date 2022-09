Elba Esther Gordillo, arrepentida de haber creído en EPN y en AMLO

La exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, aseguró que se siente arrepentida de la cercanía que tuvo con el expresidente Enrique Peña Nieto, pero más lamenta haberle brindado su apoyo a Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En entrevista con Carlos Loret de Mola en Latinus, Gordillo contó por qué se equivocó al creer en Enrique Peña Nieto.

Recordó que, para las elecciones presidenciales, cuando ella estaba al frente del SNTE, apoyó al expresidente, quien durante su gobierno la encarceló por el desvió de recursos públicos.

“Lo apoyamos. Lo apoyé, creí en él. No es la primera vez que me equivoco”, dijo.

De acuerdo con Elba Esther Gordillo, Enrique Peña Nieto se enojó con ella cuando no le consultó la sucesión de la dirigencia en el SNTE.

Sin embargo, aclaró, que desde que el sindicato se volvió autónomo, dichas decisiones no debían ser consultadas con el presidente, quien en ese entonces era Peña Nieto.

Elba Esther, decepcionada de AMLO

Con respecto al presidente Andrés Manuel López Obrador, Elba Ester Gordillo reconoció que también se equivocó con él, a quien también apoyó electoralmente en su búsqueda por la presidencia.

Aseguró que por el actual presidente no siente “ni amor ni odio” sino decepción, debido a que la ha catalogado como una persona corrupta.

“Ni amor ni odio, decepción…Para él todo lo que no es él, es malo y creo que está rotundamente equivocado”, sostuvo.

Sin embargo, aclaró que “sus adjetivos” ya no la ofenden porque “es corrupto también el que miente y que solapa a su familia en sus ilícitos".

“El otro tema de sus adjetivos hoy ya no me ofenden porque es corrupto también el que miente. Es corrupto el que no ejerce el poder en servicio de los demás, es corrupto el que solapa a su familia en ilícitos, pero sobre todo cuando los valores y los principios a los que se comprometió uno, no los cumple”, agregó.

