El mensaje de Ken Salazar a AMLO fue “cobarde”; Agustín Gutiérrez Canet charla Con los de Casa

En una nueva edición de Con los de Casa, David Aponte, Director General Editorial de EL UNIVERSAL, charló con el embajador de México en retiro, Agustín Gutiérrez Canet, sobre el panorama de México frente al regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

El pasado 6 de noviembre Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en EU y ha ido revelando los nombres de los integrantes para su gabinete; Gutiérrez Canet señaló que la lista es “pesada” pues son personajes que han expresado su rechazo a México anteriormente.

El embajador en retiro también habló sobre las recientes declaraciones del canciller Ken Salazar y su crítica a la estrategia de seguridad de AMLO. Señaló que su mensaje fue “cobarde”, porque no se atrevió a decirlo durante la gestión del entonces presidente, sin embargo, afirmó que el problema de origen radica en que el expresidente también rebajó la investidura presidencial.

“Me parece que fue un mensaje de alguna manera, cobarde, porque no se atrevió a decírselo cuando estaba el Presidente en funciones, y ese lenguaje no le corresponde a un embajador".

“El presidente López Obrador se permitió rebajar la investidura presidencial al tener diálogos con un embajador extranjero en México, ese no es el papel del Presidente de la República", mencionó.

Por otra parte, respecto al gabinete del presidente electo de EU, señaló que el secretario de Estado designado por Trump, Marco Rubio, acusó a AMLO de entregar a México al narcotráfico.

“Es preocupante la mentalidad de estos funcionarios, son totalmente antimigrantes, antimexicanos, xenófobos y racistas. El problema no es cómo piensan ellos, sino que fue votado mayoritariamente por el pueblo americano.

“Es lo peor que le pudo haber pasado a México, es una pesadilla lo que estamos viviendo", declaró.

Otro de los elegidos para el gabinete es el vicepresidente James David Vance, quien “también apoya la invasión del Ejército en México”, lamentó.

Menospreciar las amenazas de Trump pensando que son temas de campaña no es bueno, detalló. Dijo que el problema de la conformación del gabinete (de Sheinbaum) es que “muchos no están preparados para asumir el cargo que tienen", dijo que no hay los elementos para enfrentar el reto más grave que se ha tenido en 20 años.

“La debilidad de las instituciones mexicanas causan efectos negativos en la relación con Estados Unidos y la comunidad internacional”, subrayó.

