“El INE claro que sí se toca y se debe de tocar; son árbitros vendidos”, acusa AMLO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó este lunes que el INE “claro que sí se toca y se debe de tocar”, además de acusar a sus integrantes de “ser árbitros vendidos”.

Esto luego de que el INE instruyera a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, deslindarse en un plazo no mayor a 24 horas de las pintas de bardas y mensajes en redes sociales que sean parte de su campaña presidencial.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la Séptima Región Naval Militar en Campeche, Campeche, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que la mayoría de la población mexicana desea la reforma en el INE, por lo que llamó a la población mexicana a luchar por limpiar de corrupción y de parcialidad al órgano electoral.

“Yo le digo a la gente que no se preocupe, que hay que luchar para limpiar de corrupción, de parcialidad al INE, hay que luchar por eso y claro que sí se toca y se debe de tocar, y también que se sepa que la mayoría de la gente en México, la mayoría quiere la reforma al INE, está demostrado en encuestas.

“Por eso le digo a la gente no se preocupen, va a ser el pueblo el que va a decir y el mejor ejemplo somos nosotros. Yo llegué a la Presidencia no por el INE, llegué la Presidencia por el pueblo, fui candidato nunca me reuní con lo del INE y siempre procuré mantener distancia con ellos, de no creerles porque sabia que eran árbitros vendidos hasta en los debates armaban todos”, afirmó.

