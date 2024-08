Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, presentó este jueves 1 de agosto a un integrante más que se sumará a su gabinete presidencial para el periodo 2024-2030.

Sheinbaum anunció que Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se desempeñará como coordinador de Política y Gobierno en Presidencia.

En su casa de transición en la alcaldía Iztapalapa, Zaldívar Lelo de Larrea agradeció el nombramiento que "me honra, me emociona y me compromete". Aseguró que estará en coordinación con los miembros del gabinete y le dará seguimiento al proyecto de reformas, principalmente a la del Poder Judicial.

¿Quién es Arturo Zaldívar?

Es un jurista, académico y funcionario mexicano. Obtuvo el grado de doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha sido docente y ha integrado diversas asociaciones de juristas y consejos académicos.

Fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 1 de diciembre de 2009 hasta el 15 de noviembre de 2023.

Se desempeñó como presidente de la SCJN desde el 2 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2022.

Formó parte de la Comisión de Estudios para la reforma del Estado, creada por el equipo de transición del presidente Vicente Fox.

En 1995 fue coordinador de asesores del Procurador General de Justicia del Distrito Federal.

Primera parte del gabinete

Ernestina Godoy - consejera Jurídica.

consejera Jurídica. Juan Ramón de la Fuente - secretario de Relaciones Exteriores.

secretario de Relaciones Exteriores. Rosaura Ruiz - secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación.

- secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Alicia Bárcena -secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

-secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Marcelo Ebrard - secretario de Economía.

secretario de Economía. Julio Berdegué Sacristán - secretario de Agricultura y Desarrollo Rural.

Segunda parte del gabinete

Luz Elena González Escobar - secretaria de Energía.

- secretaria de Energía. David Kershenobich - secretario de Salud.

- secretario de Salud. Raquel Buenrostro - secretaria de la Función Pública.

- secretaria de la Función Pública. Jesús Esteva - secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte.

- secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Edna Elena Vega - secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

- secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Rogelio Ramírez de la O - secretario de Hacienda.

Tercera parte del gabinete

Rosa Icela Rodríguez - secretaria de Gobernación.

- secretaria de Gobernación. Mario Delgado - secretario de Educación.

- secretario de Educación. Ariadna Montiel - secretaria de Bienestar.

- secretaria de Bienestar. Omar García Harfuch - secretario de Seguridad.

Jefe de Oficina de la Presidencia.

Lázaro Cárdenas Batel

Cuarta parte del gabinete

Marath Baruch Bolaños López - secretario de Trabajo y Previsión Social.

secretario de Trabajo y Previsión Social. Claudia Stella Curiel de Icaza - secretaria de Cultura.

secretaria de Cultura. Josefina Rodríguez Zamora - secretaria de Turismo.

Director del IMSS

Zoé Robledo

Secretario Particular

Carlos Augusto Morales

