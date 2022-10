Ejército ubica a 15 grupos feministas y hasta a Mon Laferte: Guacamaya leaks

De acuerdo con los documentos filtrados por el hackeo del grupo de activistas Guacamaya, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene un seguimiento sobre el movimiento feminista desde 2017 en México.

El seguimiento se ha dado desde fecha y hasta hace menos de un mes, según un documento fechado el 8 de agosto de 2022 titulado "Activismo Social Relevante". En el documento se ubican varias fechas importantes y personajes, que van desde activistas de colectivos feministas hasta la cantante Mon Laferte.

Una de las fechas que el Ejércio ubicó fue en 2017, derivado de la muerte de la joven Lesvy Berlín Osorio, que generó una ola de prtestas feministas y a lo que la Sedena consideró como la "coyuntura perfecta".

Dos años después, en el 2019 cuando policías capitalinos supuestamente abusaron sexualmente de una menor de edad, lo que también fue ubicado por el Ejército.

Hasta el 2022, la Sedena tenía a 15 grupos feministas ubicados como Histeras, Coordinadora 8M, Colectivo Feminista de Economía del IPN, Resistencia Queer, Las Brujas del Mar y Cueva de Brujas.

En el reporte, que está titulado como confidencial, se ubica a María de Jesús Patricio Martínez, "Marichuy", quien buscaba ser candidata independiente a la Presidencia en 2018.

El grupo colombiano Movimiento de Mujeres Nasa Hilando Pensamiento Plan de Vida y a la cantante chilena, Mon Laferte, acompañada "de una BAZ".

Inteligencia y no espionaje, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este martes que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) espié a opositores o periodistas y lo que sí tiene, afirmó, es inteligencia para enfrentar a la delincuencia.

Esto luego que ayer periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones civiles interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el espionaje por parte del Ejército durante el presente sexenio.

“Sí la Sedena pues tiene inteligencia que no espionaje, porque para enfrenar la delincuencia organizada lo mejor es la inteligencia, no la fuerza. Imagínense, si todo ese enfrentamiento armado, pues eso es lo que se hacia cuando se declaró en la guerra que llegaban a rafaguear, masacres, no. Es atender las causas que originan la violencia, y aunque no les guste “abrazos, no balazos” y el uso de la inteligencia”.