Ebrard. Urge acelerar digitalización y registro de patentes en México

El canciller Marcelo Ebrard sostuvo que una de las prioridades en la agenda debe ser la aceleración de la digitalización y registro de patentes, o de lo contrario no crecerán ingresos per cápita.

El funcionario participó en el Foro de Inteligencia Artificial: Primeros Resultados y firma de Carta Intención Triple Alianza entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, la UNAM y la empresa china Huawei.

“Esto va a ser crítico para todas las economías, eso es obvio, pero déjenme decirles: la empresa Huawei hoy vale más que Pemex, que es la empresa más grande de México, esto solamente es símbolo o sintetiza que el futuro de México no está en otro lugar que en eso: o desarrollamos patentes en innovación, desarrollo tecnológico y capacidad digital, o no vamos a pasar de 10 mil dólares per cápita en nuestro ingreso, ese es como el imperativo categórico de México; nosotros no podemos seguir teniendo 216 patentes”, señaló.

Al respecto, detalló que en 2020 China tuvo registradas 68 mil 720 patentes; Estados Unidos, 59 mil 230, mientras que México sólo alcanzó 216 patentes.

“Si nosotros digitalizamos nuestra sociedad, podríamos tener una cobertura financiera del 100 o 98%, con lo cual el potencial de crecimiento de la economía pues sería muy superior, quizá .6 del producto, .8 del producto al año, siendo muy conservador”, estimó.

Además, el canciller expuso que a raíz de la pandemia de Covid-19, la sociedad avanzó en digitalización lo que le hubiera tardado una década, por lo que es necesario adaptarse a ese cambio.

“Tenemos que desarrollar una capacidad tecnológica que no teníamos, pero lo estamos haciendo a marchas forzadas porque creció la demanda, y que entonces tenemos una buena oportunidad, si se me permiten el símil, como si estuviéramos esperando una ola y de pronto llegó una ola que sí podemos surfear, y esa ola puede hacer que México avance una década en digitalización”, subrayó el funcionario.

