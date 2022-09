Ebrard defiende propuesta de paz de López Obrador

Londres.— El canciller Marcelo Ebrard aprovechó su visita a Londres para dar impulso a las negociaciones rumbo al primer acuerdo comercial tras el Brexit, entre México y Reino Unido, pero no pudo evitar referirse a la propuesta que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr la paz en Ucrania.

Ebrard, quien acudió al funeral de la reina Isabel II, dijo que Ucrania y Rusia “todavía no conocen los detalles” de la propuesta que hizo el Presidente de México el 16 de septiembre. “Por eso me interesa hablar con ellos antes”.

El Mandatario mexicano propuso crear un comité de diálogo en Naciones Unidas que promueva el cese de la guerra en Ucrania, así como una tregua global de cinco años.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada por un asesor del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, Myjailo Podolyak, quien la describió como “plan ruso”, pues plantea “mantener a millones bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva”.

El canciller detalló que “el concepto general” de la propuesta “es que pudiera llegarse a establecer un proceso de diálogo político que nos conduzca a la paz”.

Reconoció que debe aún calibrarse con las partes involucradas, por lo que buscará reunirse con sus pares ruso y ucraniano, en el marco de la Asamblea General de la ONU, que arranca este martes, y antes de presentar formalmente la iniciativa.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores aprovechó la visita a Londres para hablar de la necesidad de acelerar las pláticas comerciales con su homólogo James Cleverly, con quien se reunió luego de asistir al funeral de Estado de Isabel II en compañía de su esposa Rosalinda Bueso.

“Pensamos que para los dos países es mejor tener una negociación parecida a la que se tuvo en algún momento con la Unión Europea”, puntualizó en la sede de la embajada de México en Reino Unido.

Adelantó que, por lo pronto, se está hablando sólo de cómo facilitar la inversión y el comercio; y no del rubro de asociación política y cooperación, como sí se tiene con el club comunitario.

En cuanto a la corona británica, dijo ver interés del rey Carlos III por profundizar el acercamiento. “A él le interesa en lo personal la civilización, la cultura de México, lo que es una buena noticia”, señaló Ebrard, quien tuvo oportunidad de saludar al nuevo monarca.

En la conversación, Carlos III recordó sus cinco visitas a México, al tiempo que Ebrard externó su deseo de verlo de vuelta.

Respecto a la llegada al gobierno británico de la primera ministra Liz Truss, luego del colapso de su predecesor, Boris Johnson, dijo que la exministra de Exteriores comparte el interés en que pronto se ponga en funcionamiento el tratado comercial.

Una vulgaridad mental

Por la mañana, en México, el presidente López Obrador aseguró que por una “vulgaridad mental” se distorsionó su propuesta de paz para el conflicto entre Rusia y Ucrania, para ponerla del lado de Moscú.

“Vamos a esperar, porque no se conoce bien la propuesta, ayer hasta repetí lo que propusimos para que se difunda más y quienes vieron, pero son sectarios o están a favor de una de las partes, pues lo que hicieron fue distorsionar el sentido de la propuesta, que es buscar la paz y me pusieron de lado de Rusia, eso ya lo he padecido en otros tiempos”.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario dijo que este tipo de descalificaciones son gajes del oficio cuando se lucha por una transformación.

Recordó que siendo aspirante a la Presidencia, el entonces vocero del candidato del PRI, José Antonio Meade, Javier Lozano, afirmó que era financiado por el “oro de Moscú”.

“¿Quiénes? Pues quienes defienden al gobierno de Estados Unidos en todo, hasta de manera oficiosa, la señora Dolia Estévez, y para qué los vuelvo a repetir. Entonces, inventan o les dan mal la información de las agencias y reproducen cosas que no son ciertas. Porque no crean ustedes que los que se ocupan del espionaje son infalibles, muchas veces no es inteligencia, es espionaje, y malo, entonces inventan”, dijo.

El Jefe del Ejecutivo federal señaló que el canciller Marcelo Ebrard y el embajador de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, han comenzado a cabildear su propuesta para buscar el respaldo internacional.