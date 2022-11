Diputados rechazan acarreo, pero confirman apoyo para traslados a marcha de AMLO

Diputados federales de Morena, confirmaron su asistencia a la marcha del próximo domingo, para apoyar el cuarto año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con EL UNIVERSAL, rechazaron que estén "acarreando" a ciudadanos para nutrir el contigente, pero confirmaron que apoyarán en el traslado de las personas que quieran acudir.

“Hay personas que se me acercan y me dicen “yo quiero ir, pero no tengo y transporte, entonces vamos a apoyarlos porque están en todo su derecho de acudir a esta marcha", expuso la diputada guinda, Brenda Espinoza, quien confirmó que llevará a personas desde su distrito, en el estado de Morelos, hacia la marcha en la Ciudad de México.

La renta de autobuses se hará con los recursos de la dieta, que de acuerdo con la Ley Federal de Remuneraciones, las y los diputados federales perciben una dieta neta que asciende a 75 mil, 205 pesos mensuales.

Hamlet García confirmó que hará lo propio, y aclaró que acarreo "es la participación de personas en un acto contra su voluntad", mientras que lo que ellos están haciendo es "una movilización masiva organizada", "porque son personas que quieren ir por voluntad propia, pero no tienen forma de llegar desde otros estados".

El diputado Antonio Pérez Garibay, dijo a este medio que hasta ahora, no ha contemplado la renta de autobuses, pero lo hará de ser necesario, y aseguró que “más de 60 mil personas de Jalisco irán a la marcha con sus propios recursos”, mientras que la diputada Mónica Herrera, afirmó que ella llevará a su equipo y militantes cercanos desde Veracruz a la capital del país, pero sostuvo que “en los municipios de la 4T también se están organizando y serán miles de personas las que acudirán”.

No todos los legisladores guindas pretender acudir a la marcha, es el caso de Daniel Gutiérrez, quien adelantó que no se hará presente en la marcha, al considerar que se trata de “un desgaste del movimiento”: “Yo no iré, apoyaré a la distancia pero no de manera presencial, yo respeto mucho al Presidente pero creo que no es necesario, no compartimos esa idea, no veo necesario el desgaste del movimiento, mejor seguir trabajando para que siga el crecimiento, la generación de empleo y la seguridad del país”.

