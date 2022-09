El Pleno de la Cámara de Diputados, aprobó por mayoría de 445 votos, la derogación del Horario de Verano en México, que de manera oficial entrará en vigor el 30 de octubre.

Durante la votación hubo 33 abstenciones y ocho sufragios en contra por parte de algunos diputados del PRI y de MC, principalmente.

La iniciativa contempla una excepción para que los municipios que tienen frontera con Estados Unidos, una franja de unos 20 kilómetros, conserven el horario de verano a fin de no afectar el intercambio comercial.

Asimismo se agregó una reserva para que Chihuahua permanezca en la zona centro, es decir, meridiano 90.

También se avaló sustituir el término de zona fronteriza por el de “estados y municipios de la frontera norte”, así como dejar delimitado qué municipios formaron parte del horario estacional en la frontera norte.

Adicionalmente, se estableció un capítulo tercero, derivado de las modificaciones a los husos horarios a las entidades federativas y municipios, con el cual se regula el procedimiento para que los congresos locales puedan presentar iniciativas con proyecto de ley, a fin de reformar la ley de los husos horarios en los Estados Unidos mexicanos “si es que así lo considera necesario, y que el Congreso de La Unión legisle en la materia”.

Al inicio del debate, el Presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez González, refirió que se ponderó la salud de las personas, ya que el ahorro en energía es ínfimo, “apenas de centavos para los usuarios de energía eléctrica, frente los problemas de salud”.

“Desde 2013, debido al avance tecnológico que impactó en la eficiencia energética, el ahorro con motivo del Horario de Verano se va reduciendo de mil 347 gigawatts que alcanzó en 2010, para el año pasado el ahorro representaba sólo 537 gigawatts, ese ahorro representó 0.16 por ciento del consumo nacional”, detalló.

Olga Luz Espinoza, del PRD, recordó que el pasado 5 de abril, su bancada presentó una iniciativa en la materia, por lo que adelantó que votarían a favor.

“Esta iniciativa de ley es a favor principalmente de las niñas y niños de este país, porque hay estudios que los más perjudicados son los menores, porque sufren trastornos de sueño y también trastornos de alimentación”, declaró.

Acusan "cortina de humo" por Horario de Verano

Sergio Barrera Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, denunció que el debate se trata de una cortina de humo, toda vez que hay temas más relevantes para discutir.

“Votaremos en abstención en señal de desacuerdo porque no nos parece bien que esta reforma ocupe nuestro tiempo en una crisis económica, social, y de seguridad. No seremos comparsa para esta farsa, creemos que el dictamen no amerita siquiera un posicionamiento”, indicó.

Gerardo Fernández Noroña, del PT, recordó también que él propuso una iniciativa en la materia desde la pasada legislatura.

“La gente no quiere que se termine el entendido del horario de verano, sino la monstruosidad de estar cambiando seis meses el horario, los seres humanos no somos de hule, no somos máquinas, y cada que se adelanta o se atrasa una hora, es un desajuste para el organismo”, expresó.

Del PRI, Blanca María del Socorro Alcalá, consideró que en su bancada “creemos que los beneficios o perjuicios de la iniciativa son diferenciados dependiendo de la entidad, y por ello también será diferenciada nuestra votación”.

Del PAN, la diputada Laura Contreras denunció que “la propuesta del Presidente se queda corta”, pero adelantó que votaría a favor.

“En un principio propuso que se eliminara el horario en todo el país, solo exceptuando los municipios fronterizos, sin realizar un análisis serio para conocer el sentir de las personas en cada estado. Hay afectaciones económicas sociales y de seguridad, principalmente en países fronterizos, pese a ello, reconocemos que la iniciativa responde a un reclamo constante de la población, por ello votaremos a favor, pero sí creemos que se debió profundizar en el análisis”, indicó.

Elías Lixa, también del partido albiazul, celebró que se haya avalado una reserva para que cada estado o municipio decida su huso horario.

“Hay estados que tendrán horario de verano permanente como Chihuahua o Quintana Roo, hay estados completos que cambiarán su horario dos veces al año como Baja California, porque así les conviene, y hay estados en donde incluso algunos de sus municipios van a tener horarios distintos, estamos abordando una solución nacional desde la perspectiva de lo local, estamos haciéndonos conscientes de que la realidad que se vive en nuestros estados es mucho más trascendente que la discusión que podamos tener aquí para ver quien tiene la razón. Esta es una iniciativa que sin duda, de aprobarse tendrá efectos positivos”, concluyó.

Tras ser aprobada, fue turnada a la Cámara de Senadores para su análisis y votación.

Municipios que sí aplicarán el Horario de Verano

El dictamen contempla una excepción para que los municipios que tienen frontera con Estados Unidos, una franja de unos 20 kilómetros, conserven el horario de verano a fin de no afectar el intercambio comercial.

El principal argumento para extinguir el horario estacional, es que no ha generado los ahorros energéticos que se esperaban, y por el contrario acrecentó afectaciones sociales, culturales e incluso problemas de salud en la población, cómo dificultad en la conciliación del sueño, somnolencia diurna, y desequilibrios en el reloj biológico, entre otros.

Hasta ahora, en la cámara baja había más de 40 Iniciativas en la materia, interpuestas desde hace más de un lustro, sin embargo, la propuesta avalada es la que impulsó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

