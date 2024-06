Las diputadas Inés Parra Juárez (Morena) y María Elena Pérez-Jaen (PAN) denunciaron una mala gestión de David Colmenares, como titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y lo acusaron de ser cómplice de actos de corrupción, por lo que lo calificaron como la “era de la complicidad”.

Previo a la Primera Entrega de los Informes Individuales de la Cuenta Pública 2023, que realizó el auditor superior David Colmenares, vía streaming, a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, ambas legisladoras descalificaron la labor de la ASF y las auditorías presentadas, al señalar que tienen cifras "maquilladas".

En ese sentido, la diputada Parra Juárez comparó los sexenios de los ex presidentes priistas Carlos Salinas de Gortari y de Enrique Peña Nieto con la de Andrés Manuel López Obrador, en materia de corrupción.

“Al final del periodo del gobierno de Obrador, quedará un gran pendiente, una deuda al pueblo de México, que no se combatió el flagelo de la corrupción, lo que sí hubo fue una regresión en las instancias para combatirla, no lo hicieron. El sexenio de Obrador, en materia de corrupción, salió igualito al de Peña Nieto o Salinas, sí son iguales. No estaré presente en la entrega de los informes, no quiero asistir a la farsa de esta entrega de informes, por parte del auditor David Colmenares, de corrupción”, dijo.

Por su parte, la diputada María Elena Pérez-Jaen (PAN) aseguró que la Auditoría Superior de la Federación “ha sido secuestrada por intereses políticos, bajo la pésima gestión de David Colmenares”.

“Desde el inicio de su mandato, Colmenares Páramo ha sido un enemigo de la transparencia y la rendición de cuentas. Bajos su liderazgo, la Auditoría Superior de la Federación ha retrocedido décadas en términos de apertura y accesibilidad, los informes de auditoría que deberían ser herramientas claras y efectivas de fiscalización, se han transformado en documentos confusos y prácticamente inútiles para los ciudadanos”, expresó.

David Colmenares defiende auditorías

Durante la presentación de los informes individuales, el titular de la ASF, David Colmenares, defendió su trabajo y las auditorías entregadas, y dijo que se le ataca con fines políticos; y aseguró que su gestión se basa en los resultados.

“El tema es que siempre que hay cambios de gobierno, se ha intentado a veces politizar nuestro trabajo y utilizarlo como tema de propaganda política, y finalmente los resultados van a quedar, no podemos comparar circunstancias del pasado con el presente”, dijo.

































