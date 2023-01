Detienen a Ovidio Guzmán: Oposición señala recaptura de "El Ratón" por visita de Biden a México

Senadores de oposición manifestaron su reconocimiento a las Fuerzas Armadas por la recaptura de Ovidio Guzmán “El Ratón”, hijo de Joaquín el “Chapo” Guzmán, en Culiacán, Sinaloa, pero lamentaron que tenga que venir a México el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que el gobierno federal haga su trabajo de combatir al narcotráfico.

"Nuestro reconocimiento a las fuerzas armadas por la recaptura de Ovidio Guzmán. Prueba de que este gobierno no detiene a los capos del crimen porque no quiere. Ojalá venga más seguido

@POTUS para que se atrapen, y no se abrace a los criminales", escribió la bancada del PAN en redes sociales.

Por su parte, Emilio Álvarez Icaza, coordinador del Grupo Plural en el Senado, recordó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador negó tener orden de aprehensión contra el hijo del “Chapo” Guzmán, y ahora con la visita del presidente Biden “se apresuró” a recapturar a "El Ratón'.

"Sí las versiones son ciertas, @lopezobrador_ entregará la cabeza de Ovidio Guzman a @POTUS.

Como antes. El @GobiernoMX había negado tener orden de aprehensión en su contra. El mismo Ovidio al que #AMLO liberó ilegalmente", opinó el senador sin partido en su cuenta de Twitter.

En tantos la senadora de Morena Ana Lilia Rivera, en un video publicado en redes sociales, consideró que es muy importante lo que han hecho “de manera quirúrgica” las fuerzas armadas al detener a Ovidio Guzmán.

“Indudablemente esta gran lucha contra la inseguridad que está dando el gobierno dará frutos; no va a ser fácil, no va a ser rápido, pero va a ser certero y efectivo. En el mediano plazo estaremos todos siendo testigos de la pacificación plena de nuestro país”, aseguró.

