Mexicanos Primero aseguró que la Secretaría de Educación Pública (SEP), como cabeza del sistema educativo nacional, ha sido omisa en resguardar los planteles en este periodo vacacional.

En un comunicado, precisó que no existe una política de coordinación con los tres órdenes de gobierno y las distintas instancias en materia de seguridad pública para cumplir lo que establece el artículo tercero constitucional: “Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje”.

El organismo que dirige Patricia Vázquez del Mercado lanzó la campaña “Échale un ojo a tu escuela” para motivar a que las familias, estudiantes, docentes y vecinos alerten a las autoridades sobre las escuelas en riesgo, a través de publicaciones en redes sociales o enviando directamente a Mexicanos Primero imágenes o videos.

La falta de una política nacional para prevenir daños a las escuelas mientras permanecen cerradas, agregó, da lugar a que las entidades federativas tomen medidas diferentes y asignen responsabilidades desiguales para resguardar los planteles de educación básica y media superior.

Mexicanos Primero ha monitoreado, desde la pandemia, las condiciones de riesgo, la nula vigilancia y las afectaciones a las escuelas, que se quedan sin materiales escolares, inodoros, lavamanos, cables o mesabancos, causando un daño material que perjudica el desarrollo de las actividades en los salones de clase.

Datos de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) señalan que en México 26 mil 463 escuelas no cuentan con servicio de electricidad, 56 mil 109 operan sin agua, 43 mil 558 no tienen lavamanos y mil 950 no cuentan con sanitarios.

“No podemos permitir que iniciado el ciclo 2024-2025 estudiantes y docentes lleguen a sus escuelas y se encuentren con que hasta las tazas de baño o los lavamanos fueron robados”, dijo.

El organismo resaltó que la Ley General de Educación dice que “los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se presta el servicio público de educación por parte del Estado”, y que además forman parte del sistema educativo nacional que encabeza la SEP.

Mexicanos Primero hizo un llamado a padres de familia, estudiantes y docentes para alertar a las autoridades locales, educativas y de seguridad pública, a través de redes sociales o WhatsApp, sobre escuelas en riesgo de robo o vandalismo durante el periodo vacacional.