El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este lunes que su gobierno tiene como asignatura pendiente reducir el delito de la extorsión y que la gente “no se va obligada a pagar cuotas”.

Este lunes, EL UNIVERSAL revela que en este sexenio que está por concluir, se han abierto 299 carpetas por el delito de extorsión y 12 por cobro de derecho de piso a maestros.

En su conferencia mañanera de este 22 de julio en Palacio Nacional, López Obrador indicó que en el gabinete de seguridad federal no se tiene identificada la extorsión a maestros, pero sí a comerciantes y a transportistas.

“¿En el gabinete de seguridad se han identificado estos casos de extorsión al magisterio?”, cuestionó EL UNIVERSAL.

“Sobre extorsión a maestros no, particular no, pero sí a comerciantes, a pequeños empresarios, medianos empresarios, transportistas, y estamos trabajando para enfrentar este delito de extorsión.

“Comentaba yo de que desde que estoy en la Presidencia, hemos logrado reducir todos los delitos, todos y lo podemos probar: homicidios, robos en todas sus expresiones -robo a casa habitación, robo a transeúntes, robo a vehículos-, desde luego los feminicidios, los secuestros, mucho el secuestro. Se ha disminuido en cuanto a incidencia alrededor del 70% desde que llegamos. Nada de lo que sucedía anteriormente”, indicó.

“Tenemos como asignatura pendiente, en efecto, lo de la extorsión y vamos a seguir trabajando para que la gente no se vea obligada a pagar cuotas, todo esto que significa un delito que afecta mucho a la gente, sobre todo a los comerciantes y pequeños comerciantes y no vamos a permitir que haya impunidad”, añadió.

El Gran Diario de México revela hoy que la extorsión y el cobro de piso también alcanza a maestros y maestras de escuelas públicas y privadas de todo el país, incluso a familiares de alumnos.

En este sexenio que está a punto de concluir, se han abierto 299 carpetas por el delito de extorsión y 12 por cobro de derecho de piso.

De acuerdo con respuestas a solicitudes de información a las fiscalías de las 32 entidades, Oaxaca es el estado que suma más carpetas de investigación por extorsión, al contar con 91, seguido por Nuevo León, con 53; Chihuahua, 36; Baja California, 27; Guerrero, 20; Tamaulipas. 19, y Puebla 12.

