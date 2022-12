Defiende Piedra su gestión en CNDH; las recomendaciones no se negocian

La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra defendió su gestión al frente de esa instancia frente a los severos de cuestionamientos de la oposición por su inacción ante la militarización, el aumento de violencia, feminicidios y desaparecidos, al asegurar que hoy las recomendaciones “no se acuerdan, ni se negocian”.

Ante el pleno del Senado, aseguró que no hay un solo hecho violatorio, comprobado de cualquier autoridad sea federal, que no haya sido atendido y expuso que la CNDH “hoy no trabaja para una minoría, está al servicio de todo el pueblo”.

Dijo que realidad es que ahora la CNDH es una institución más eficiente, menos onerosa, menos burocrática, es una institución “del pueblo y con más resultado, también es más plural e incluyente en su composición representativa de los diferentes sectores de la sociedad”.

Destacó que actualmente los funcionarios de la CNDH no provienen de la PGR -sic-, ni del Instituto de Investigaciones Jurídicas de las UNAM, sino de egresados de universidades de todo el país.

Ominoso silencio de CNDH ante militarización y ataques presidenciales: oposición

Senadores de oposición reprocharon severamente el silencio ominoso de la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, ante la militarización del país, así como los constantes ataques del presidente López Obrador contra periodistas, ambientalistas, feministas, así como su postura en contra de la autonomía del INE.

Durante su comparecencia ante el pleno del Senado, el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, dijo que el signo más ominoso de su administración es que valide, legitime, convalide la militarización del país, lo cual es una traición a la historia, a la lucha de generaciones y al horizonte democrático del país.

“Por lo anterior me permito preguntar. ¿Hasta dónde y hasta cuándo la indignidad para ocupar un cargo que todos los días desprecia con su conducta”, cuestionó.

Por su parte, el senador del PRD, Juan Manuel Fócil, se manifestó arrepentido por haber votado en favor de ella cuando la ratificó el Senado y la cuestionó por su silencio ante el desabasto de medicamentos para niños, ante el asesinato de 40 periodistas en este sexenio y los más de 150 mil mexicanos asesinados y los más de 130 mil desaparecidos. “¿Qué no tiene responsabilidad en nada este gobierno?”.

“Ha callado ante casos como los mineros fallecidos en Sabinas, no hay pronunciamiento, ni recomendación por las madres buscadoras que han sido asesinadas”, agregó.



“La CNDH está callada ante la militarización” y es lamentable que organismos internacionales realicen señalamientos al respecto n y que la CNDH diga lo mismo que el gobierno son neoliberales y conservadores”, apuntó.

“Ustedes están permitiendo el abuso del Presidente contra los ciudadanos, contra los periodistas, contra los ambientalistas”, dijo el perredista.

