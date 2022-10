De violar Constitución, fuero no le alcanzará a nivel internacional: Germán Martínez a titular de Sedena

El senador del Grupo Plural del Senado Germán Martínez, censuró que el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval se inmiscuya en política y considere tendenciosos a quienes no piensan como él y no apoyan la militarización del país.

Durante la comparecencia de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, el expanista le recordó al titular de la Sedena que el presidente Lázaro Cárdenas, heredó un Reglamento de Deberes Militares, de 1937, donde prohibió a los militares intervenir en asuntos civiles y también los limitó en la expresión de ideas en asuntos políticos y religiosos.

“¿Usted, señor Sandoval, se siente autorizado para pisotear esas órdenes del General Cárdenas?”, preguntó al secretario que solo acudió a la sesión en calidad de acompañante de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

Germán Martínez le advirtió que la milicia tiene límites “y debe respetarlos”, ya que de violar la Constitución tendrá que ser sancionado, si no por la justicia nacional, sí por instancias internacionales.

Lee también: “La guacamaya se volvió zopilote”: AMLO califica como “fracaso” el hackeo a la Sedena

“El fuero militar no le alcanzará a nivel internacional si se violan nuestra Constitución y los Derechos Humanos”, le remarcó.

El legislador sin partido aseguró que sus críticas y palabras como senador de la República, en relación con las reformas militares, “ni fueron tendenciosas, ni las movió interés o ambición personal, ni buscaron apartar a la ciudadanía de sus Fuerzas Armadas, como usted afirmó en septiembre pasado.

“Quienes hemos hecho señalamientos a las tareas castrenses en ejercicio de nuestra labor legislativa, no merecemos su reproche. No se lo acepto. No soy su tropa, ni debemos pensar igual. Respeto el uniforme que Usted porta, pero eso no lo hace más ni mejor mexicano. Soy o intento ser leal a México y no soy servil a nadie. La dignidad no es asunto de estrellas en el hombro, sino de mexicanos estrellados contra la ineptitud de sus gobiernos. Y si acaso usted valiera más que otros mexicanos por sus insignias, entonces México estaría cerca del autoritarismo militar”, remarcó.

Germán Martínez insistió en que los militares no valen más que cualquier otro mexicano y están obligados como todos, a respetar la Constitución.

“Quiero a mi Ejército victorioso, derrotando a los criminales, feminicidas y asesinos de periodistas. Pero también lo quiero obedeciendo a la ley”, finalizó.

Con información de Luis Carlos Rodríguez

Lee también: Luis Cresencio Sandoval dejó de comportarse como militar y se convirtió en militante: “El Jefe Diego”

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr/rmlgv