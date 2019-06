Dan nuevo revés a Santa Lucía; obras se suspenden

[email protected]

Un juez federal con sede en Naucalpan suspendió de manera indefinida la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía hasta que el gobierno obtenga los permisos ambientales y arqueológicos para continuar con la obra.

Agustín Gaspar Buenrostro Massieu, juez decimotercero de distrito en el Estado de México, fue quien concedió la suspensión definitiva a un amparo interpuesto por el colectivo #NoMásDerroches.

La decisión de Buenrostro Massieu significó el segundo revés para el proyecto de Santa Lucía en menos de una semana, pues el pasado 4 de junio EL UNIVERSAL informó que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Estado de México también ordenó frenar la construcción del nuevo aeropuerto a través de una suspensión provisional.

En esa ocasión, el Primer Tribunal resolvió otro amparo del mismo colectivo y el motivo fue similar: los estudios y permisos ambientales.

No obstante, aunque Buenrostro Massieu concedió la segunda suspensión a la obra, también aclaró que esa decisión “no prohíbe, en modo alguno, la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, sino que única y exclusivamente se concede la medida cautelar para que no se ejecuten las obras relativas hasta en tanto no se cuente con el resultado favorable de los estudios indicados en párrafos que anteceden”.

Una de las consideraciones del juez para otorgar la suspensión definitiva fue que “las obras de construcción podrían alterar las circunstancias naturales y particulares de la región, lo cual ciertamente generaría un impacto en la transformación del entorno y del medio ambiente, ya que razonablemente no sólo se utilizaría maquinaria pesada para lograr su consecución, sino [que] además se toleraría una degradación ambiental sin antes verificar si la obra es sustentable”.

Añadió que uno de los procesos fundamentales es el cumplimiento con el trámite “Visto bueno de obra en áreas de monumentos arqueológicos o en que se presuma su existencia”, a cargo de la Dirección de Salvamento Arqueológico del Instituto de Antropología e Historia (INAH).

Los daños arqueológicos que podría generar el nuevo aeropuerto también fueron revelados por este diario hace cuatro días, cuando se informó que en el terreno de Santa Lucía se han hallado colmillos de tigres dientes de sable, huesos, molares de mamuts, peces y restos de camélidos.

Esa información fue obtenida a través de una solicitud de transparencia al INAH y detalla que desde hace 60 años se han registrado descubrimientos de megafauna prehistórica en esa zona del Estado de México.

Entrevistado sobre este tema, José Mario de la Garza, presidente del Consejo Legal de la Abogacía Mexicana, compartió que el objetivo de los amparos interpuestos no buscan una cancelación total del aeropuerto, sino que se revisen todos los procesos de construcción.

“Esta suspensión, así como la anterior, representa una confianza en el Poder Judicial, porque éste está atendiendo nuestras demandas como ciudadanos. Estamos ejercitando un derecho a que se revisen los proyectos para ver si se respeta el Estado de derecho, la normatividad y si el Ejecutivo se está apegando al orden jurídico”, dijo.

Añadió que por el momento los amparos que se han resuelto tienen que ver con temas de protección al medio ambiente; sin embargo, hay otros que abordan otras temáticas:

“En el fondo del asunto estamos pidiendo que se revise la parte técnica del proyecto para determinar si es viable. Estamos pidiendo que se revise la forma en la que se pretende llevar a cabo la propia construcción, [que] por lo que sabemos, va a estar a cargo del Ejército Mexicano, entonces queremos saber si tiene las facultades para realizar una obra de carácter civil. Por último también queremos que haya un proceso transparente y de rendición de cuentas”.

Cabe recordar que a raíz de la publicación del Gran Diario de México sobre la resolución de un tribunal para frenar la obra, el pasado 4 de junio, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó respetar la decisión y esperar a que se emita el dictamen del impacto ambiental para comenzar con la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

“No hay obras todavía, [pero] de todas maneras vamos a respetar la decisión del juez. Todavía estamos esperando que se emita el dictamen sobre impacto ambiental”, respondió el Jefe del Ejecutivo en esa ocasión.