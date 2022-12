Corresponde a México decidir sobre posible extradición de esposa de Pedro Castillo: embajador Monroy

Villahermosa, Tabasco.- El embajador de México en Perú, Pablo Monroy Conesa, aseguró que serán las autoridades mexicanas las que decidan si extraditan a Lilia Paredes, esposa del depuesto presidente preuano, Pedro Castillo, y quien está protegida por nuestro país bajo la figura de asilo.

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este viernes en las instalaciones del 37 Batallón de Infantería, Monroy explicó que tras ser declarado persona non grata, en el mismo acto, le entregaron un expediente sobre actuaciones judiciales que se siguen en ese país contra Paredes.

“Es importante decir, que fue el jueves mismo una sala penal en el Perú declaró infundada o rechazó la medida de comparecencia que se había fijado contra Paredes, tenía que comparecer cada cierto tiempo para autoridades para verificar que estaba en el Perú, la medida se levantó, la sala encontró que no estaba bien motivada.

“Es un expediente que lo traje conmigo, será procesado a la Cancillería y las autoridades competentes”, refirió el diplomático.

Señaló que no descarta que el Gobierno del Perú pudiera solicitar la extradición de Lilia Paredes y que México se está apegando al derecho internacional.

“Recordemos que la etapa en la que está el caso de la señora es de investigación, no ha habido consignación no ha iniciado un proceso, si nosotros vemos la convención de asilo dice que en principio no se puede conceder asilo a personas imputadas, sentenciadas, estamos en etapa de investigación”, explicó.

“Independientemente de eso, México determina la naturaleza de los delitos; es decir, si para México se trata de delito político, el estado tiene que aceptarlo así”, indicó.



