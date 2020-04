El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad aclaró que las "gotas mágicas" que recibió de parte de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero para hacer frente al coronavirus son nanoparticulados.

A través de un mensaje en Twitter, el mandatario estatal agregó que el producto contiene extractos cítricos, terpenos, flavonoides, naranjina y vitamina C.

Sé que a muchos les llamaron la atención las gotas "mágicas" que me regaló mi maestra @M_OlgaSCordero. Para todos los que me preguntaron son nanoparticulados en gotas con extractos cítricos, terpenos, flavonoides, naranjina y vitamina C. ¡Saludos!

