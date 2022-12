Corcholatas, abiertas a debatir rumbo a elección

Un debate de propuestas e ideas de gobierno entre los principales aspirantes de Morena y sus aliados a la Presidencia de la República en 2024 cuenta ya con la opinión favorable de varios que buscan la nominación e incluso del propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

De visita en Querétaro, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon, dijo que ningún aspirante presidencial de Morena debe ser dejado fuera del proceso interno, incluyendo a Gerardo Fernández Noroña, quien es diputado del PT, pues agregó que todos cuentan con experiencia en gobernar.

Asimismo, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, afirmó: “Cuando quieran, siempre y cuando no sea violatorio a la ley”, ante la posibilidad de un debate entre las corcholatas.

Antes, López Obrador apoyó la propuesta de llevar a cabo un debate entre los aspirantes a la candidatura presidencial en 2024, pero llamó a tener cuidado de que no se les vaya a acusar de actos anticipados de campaña porque, de manera sarcástica, señaló que en el Instituto Nacional Electoral (INE) “andan muy estrictos”.

“Pues si ellos lo aceptan, sí; no hay por qué negarse [a] que den a conocer sus planteamientos, sólo [hay que] tener cuidado de que no los vayan a acusar de actos anticipados de campaña, porque pues andan muy estrictos. Si no está prohibido y lo pueden hacer, ejercen su libertad”, mencionó el Mandatario federal.

Confrontar ideas y proyectos

En conferencia de prensa, al término de una reunión con empresarios de Querétaro, el canciller Ebrard Casaubon dijo que debe darse oportunidad a quienes emitirán su voto para que conozcan todas las propuestas, qué es lo que ofrece cada uno de los interesados en contender por la Presidencia de la República.

Ya se determinó que se realizará una encuesta para elegir al mejor perfil que representará al partido, decisión que dijo celebrar, sobre todo porque se contempla que confronten sus ideas a través de un debate.

Para que se emita un voto razonado resulta indispensable que se permita conocer las propuestas de los aspirantes, toda vez que cada uno de ellos propone una diferente forma de gobierno.

Remarcó que a nadie debe dejársele fuera y, por lo tanto, debe incluirse a Gerardo Fernández Noroña.

El funcionario adelantó que tiene programado un encuentro para el domingo con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, en el que planteará la importancia de tener reglas que permitan a todos los aspirantes difundir sus propuestas.

A su vez, entrevistado en Palacio Nacional, López Hernández señaló que los interesados en la confrontación de ideas deberían poner fecha para el encuentro.

“Cuando quieran, siempre y cuando no sea violatorio a la ley”, aseguró el responsable de la política interior al señalar que sí le entraba al debate de ideas, siempre y cuando no implique un acto anticipado de campaña.

En ese sentido, el titular de Gobernación dijo que son válidas las aspiraciones políticas del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda (Movimiento Ciudadano), quien se destacó para la elección presidencial de 2024.