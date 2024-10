A la sociedad le corresponde hacer una revolución mundial para revertir el cambio climático y evitar la extinción de la humanidad, afirmó Gustavo Petro, presidente de Colombia, al impartir la conferencia magistral Deuda por Clima: la Propuesta de Colombia, Potencia de la Vida, para Salvar el Planeta, en el Antiguo Palacio de Medicina.

“¿Qué le corresponde hacer a la humanidad hoy, si el capital no da visos, sino que niega la crisis climática y no la resuelve? No hay otra opción, lo dije en la ONU, y es difícil que un presidente lo diga, pero para nosotros nos corresponde hacer una revolución mundial, a nadie más”, expresó.

Acompañado por Leonardo Lomelí, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que el cambio climático, producido por el uso de petróleo, carbón y gas, es culpa de las grandes empresas, y que éstas niegan dicho problema.

“Es el capital el que origina la crisis climática y nos lleva al borde de la extinción de la vida, incluida la humanidad. La crisis climática es el producto del cambio de la atmósfera, donde se acumula CO2, que es el reflejo de la acumulación de capital. La acumulación ampliada del capital tiene un reflejo como un espejo en una atmósfera que cambia químicamente, de acuerdo con la acumulación ampliada del capital”, aseguró.

Refirió que en Colombia buscan la descarbonización, es decir, dejar de utilizar petróleo, gas y carbón, para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, pero que lo realice solamente un país no resolverá el problema.

Sin embargo, no existe cooperación de las grandes industrias para migrar a la producción de energía mediante fuentes limpias, como la solar o la eólica, porque sus ganancias se verían reducidas en comparación con las que obtienen actualmente.

“Nuestras luchas sobre la descarbonización, las prácticas que yo he vivido en Colombia, en chiquito, porque es cierto que Colombia no va a resolver el problema, ni México, es un problema global, y está en el norte la solución, es dejar de usar petróleo, carbón y gas. Y para decirlo, hay esfuerzos del capital, de sectores del capital, por la descarbonización, buscando ganancia. Hasta ahora, el capital no se está moviendo hacia la descarbonización, el capital se está moviendo a mantener el petróleo, el carbón y el gas, porque la energía solar no les da lo mismo”, dijo.

Añadió que en su país promueven un esquema para obtener energía solar en las regiones indígenas.

