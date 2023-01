Continúan bloqueos por Becas del Bienestar; padres denuncian falta de atención por sistema saturado 

Familiares y alumnos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt), bloquearon Calzada del Chivatito para exigir atención a los interesados en afiliarse al programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Los jóvenes y sus padres aseguraron a EL UNIVERSAL que pese a que acudieron a su cita conforme al orden en que se les convocó no recibieron atención bajo el argumento de que el sistema se encuentra saturado.

También denunciaron que la aplicación, que se usa para solicitar cita o inscribirse al apoyo económico, es muy lenta y, en algunos casos, no funciona, además de que no todos saben utilizarla o tienen acceso a dispositivos electrónicos para su empleo.

“Nos están poniendo muchas trabas. Nos citaron hoy y muchos trabajamos, nuestros hijos estudian, entonces no podemos venir temprano y por eso no nos atienden. La otra opción que están dando, que es inscribirse en la página de internet, no funciona”, dijeron.

Por más de una hora, la macrosede de entrega ubicada en la l Región Militar, en la alcaldía Miguel Hidalgo estuvo cerrada hasta que directivos y voluntarios de la Coordinación Nacional de Becas lograron llegar a un acuerdo con los protestantes.

A través del diálogo, acordaron reagendar la nueva fecha de inscripción para el día lunes 20 de febrero. Por el día de hoy, los trámites quedaron suspendidos

