Consejero de la CNDH comparte video de un panda rojo y organismo solicita que explique el sentido de su publicación

Jorge Saavedra, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que conduce Rosario Piedra Ibarra, denunció que de ese organismo utilizan recursos públicos para atacarlo porque hace unos días le dio retuit a un vídeo, en el que aparece un panda rojo tratando de "asustar" una piedra.

El consejero expuso a través de Twitter que por oficio de la CNDH se le solicitó explicar el porqué compartió dicho video en redes sociales, por lo que acusó que seis altos funcionarios del organismo lo acosan "por otra razón y no por el video".

En el oficio, la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo pidió explicar el sentido de la publicación, luego de que el consejero acompañara el video con la frase “Tratando de asustar a la Piedra y la Piedra no reacciona”.

“Lo anterior sin perjuicio de su derecho a la libertad de expresión, pero apelando a su comprensión sobre el impacto de la discriminación, que inicia por las palabras y el doble sentido de los mensajes y culmina con la negación de derechos”, se lee en el documento.



La @CNDH por oficio me pide explicación de tuitear este video donde un lindo panda rojo está tratando de asustar a una piedra y la piedra no reacciona. Yo digo que el video es lindo. Creo que [email protected] 6 [email protected] [email protected] de la CNDH me acosan por otra razón y no por el video https://t.co/1FAnUk4KuT pic.twitter.com/MNDonwbmvn

