Tras reunirse en privado por más de 20 minutos con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció el restablecimiento del diálogo con el Poder Legislativo para lograr un acuerdo de transición rumbo a la elección de jueces, magistrados y ministros en 2025.

En entrevista, Fernández Noroña informó que desde hace días se estableció una interlocución del gobierno federal, a través de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la participación del líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, y del propio presidente de la Cámara Alta.

“Hay una preocupación común de superar las dificultades. No estoy diciendo que las hayamos superado, no estoy diciendo que las vayamos a superar, no estoy diciendo eso; estoy diciendo, para que sea muy claro, que hay un acuerdo de, aun en las condiciones más difíciles, mantener el diálogo. Este es el acuerdo central, inicial, y de ahí hacia adelante todo lo que podamos construir me parece que será muy positivo. Hay disposición nuestra y del Poder Judicial de buscar los puntos de coincidencia, vamos a ver si se logra”, puntualizó.

Al final de la sesión en el Senado, un beso y un abrazo de despedida sellaron este reencuentro entre los presidentes de la Corte y del Senado, luego de las serias diferencias entre ambos poderes por la reforma judicial. Foto: Especial

Afirmó que fue “un mensaje poderoso” el hecho de que la ministra Norma Piña haya asistido a la sesión solemne de conmemoración del bicentenario de la instauración del Senado, lo que, reconoció, no podría haberse logrado sin un acuerdo previo de diálogo, que garantizó que a la ministra se le diera un trato de “consideración y respeto” en su condición de titular de Poder Judicial.

Pese a celebrar el restablecimiento del diálogo para avanzar hacia la transición en el Poder Judicial, Fernández Noroña aclaró que no pretende generar ninguna expectativa que luego no se cumpla y advirtió que no hay marcha atrás en la elección popular de jueces, magistrados y ministros.

“El tema es un proceso de transición de la elección de los juzgadores. A ver, nosotros no nos moveremos un milímetro de la elección de los juzgadores el primer domingo de junio de 2025. El Poder Judicial puede coadyuvar o no en ese proceso”, dijo.

Además, consideró que en virtud de que los poderes Legislativo y Judicial tienen que convivir casi un año más con la actual Suprema Corte de Justicia es mejor privilegiar la búsqueda de diálogo y consenso para avanzar juntos en la instrumentación de la reforma judicial.

“Esta Corte va a estar hasta septiembre. Valiera la pena mantener diálogo y comunicación y niveles de entendimiento. De eso estoy hablando”, concluyó.

Fernández Noroña recibió después de las 10 de la mañana a la ministra Norma Piña, a quien había invitado para que asistiera a la sesión solemne conmemorativa del Bicentenario de la Instauración del Senado de la República.

Ambos sostuvieron una plática de más de 20 minutos a puerta cerrada en el salón Senadoras de la República de la sede alterna del Senado.

En el encuentro también participaron Adán Augusto López e Ignacio Mier Velazco, coordinador y vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta, respectivamente.

Acompañó a la ministra Piña la secretaria general de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Natalia Reyes Heroles.

Al salir de la reunión, los titulares del Senado y del Máximo Tribunal del país se dirigieron al salón de sesiones y al iniciar la sesión solemne Fernández Noroña le dio la bienvenida a la ministra.

“El Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos expresa la más cordial bienvenida a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un honor recibir su visita”, expresó.

Al final de la sesión, un beso y un abrazo de despedida sellaron este reencuentro, tras las serias diferencias entre poderes por la aprobación de la reforma judicial.

Fernández Noroña ha sido especialmente crítico de la postura de la presidenta de la SCJN, a quien ha acusado de asumir una actitud facciosa y reticente al dar entrada a un recurso de impugnación contra la reforma judicial y negarse a proporcionar la información que se requiere para elaborar y emitir la convocatoria para la elección de jueces, magistrados y ministros.