El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que recibió una carta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para anunciarle que invertirá más recursos en Centroamérica y el Caribe, sin detallar el monto, como parte de la estrategia para contener la migración.

“Recibí una carta, antier, del presidente Biden, reconociendo lo que hace México y expresando el compromiso de invertir más en Centroamérica, en el Caribe. No me dice exactamente (el monto)”, comentó.

Señaló que las negociaciones se llevan a cabo entre el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood-Randall.

Lee también Encuesta: Morena sigue adelante y gana con cualquier corcholata

“(La carta) habla de que ya llevó a cabo una reunión entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la asesora de la Casa Blanca, para atender esto, que lo está viendo personalmente el presidente Biden y la vicepresidente Kamala Harris”, expuso.

Durante su conferencia de prensa, añadió que los trabajadores mexicanos que emigran a Estados Unidos son los “más deseados”, porque actualmente no tienen fuerza de trabajo calificada.

“En Estados Unidos no tienen fuerza de trabajo, por eso hay que afinar las políticas migratorias, por eso no es bueno estar rechazando migrantes, cuando no hay fuerza de trabajo”, afirmó López Obrador.

Con información de Alberto Morales

Lee también Volcán Popocatépetl amanece este 22 de mayo con salida de material incandescente