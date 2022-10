Con todo y sombrero, AMLO responde a quienes se burlan por sus regalos: "pobrecitos no saben"

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a quienes, dice, se burlan de él por las coronas de flores, atuendos y sombreros que recibe en sus giras.

“Entonces me sacan fotos y se burlan, no me importa, pobrecitos no saben, ya quisieran”, expresó el mandatario, quien justamente fue interrumpido por simpatizantes de Olinalá, Guerrero, cuando dirigía un discurso sobre los programas sociales en la región.

Lee también: "¡No hay!", contradicen a AMLO al dar datos sobre becas entregadas en Chilapa

“Saben una cosa los pobrecitos conservadores, hay una canción de Facundo Cabral que decía ‘pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo’, cada vez que me pongo esto (un sombrero que recibió de un poblador) sale una foto que creen que me ofenden”, dijo.

“Y eso no es nada hay veces que estoy así, y las coronas, por ejemplo, porque esto es todo México, el México profundo, voy a la huasteca hidalguense, potosina, veracruzana, ahí es una corona, arriba otra, otra, otra y estoy así,”, dijo López Obrador.

Lee también: Detienen en la carretera a AMLO para exigirle seguridad en La Montaña, en Guerrero

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr/rcr