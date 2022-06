Con moratoria constitucional “Va por México” solo perjudica al pueblo: AMLO

Luego que la coalición “Va por México” anunciara una moratoria constitucional para no aprobar ninguna iniciativa de reforma a la Constitución que proponga el presidente Andrés Manuel López Obrador, el jefe del Ejecutivo federal señaló que con esta decisión solo perjudican al pueblo y ante su amago, llamó a que ya no vayan a legislar, pero que no cobren y pidan licencia.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que como jefe del Ejecutivo federal tiene la facultad de presentar iniciativas de reformas constitucionales.

“Ahora que los diputados dicen, los legisladores o los dirigentes del bloque conservador que va haber una huelga, una moratoria, que no me van aprobar ninguna iniciativa de reforma constitucional, Imagínense, ¡qué legisladores! ¿A quién perjudican? Al pueblo.

“Entonces que, ya no vayan si no van a legislar, que no vayan a la Cámara de Diputados, que no vayan a al Cámara de Senadores, nada más que no cobren, que pidan licencia, porque están declarando que no van aprobar nada, nada, de lo que nosotros vamos a proponer y resulta que el Ejecutivo, pues tiene la facultad de presentar iniciativas de reformas”, recordó en conferencia de prensa.



"Moratoria constitucional" por "cerrazón" de AMLO al diálogo: Va por México

El pasado jueves, la coalición Va por México anunció una "moratoria constitucional" en lo que resta la presente legislatura.

En conferencia de prensa de los dirigentes del PAN, Marko Cortés; PRI, Alejandro Moreno Cárdenas; y PRD, Jesús Zambrano, el líder panista detalló que durante el tiempo que resta a esta legislatura, los grupos parlamentarios de esos tres partidos no aprobarán ninguna iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución.

"Ante la urgencia de preservar nuestra República, presentamos una moratoria constitucional y hacemos un llamado a la ciudadanía a sumarse para denunciar cualquier violación al marco legal tanto a nivel local como federal que pongan en riesgo la democracia que tanto nos ha costado construir", resaltó Cortés.

El líder nacional del PAN explicó que los legisladores de la alianza que presidan y participen en los Órganos de Gobierno, así como en las Comisiones y grupos de trabajo, lo harán sólo en términos estrictamente indispensables e institucionales "para dar buen curso y trámite al proceso legislativo" .

