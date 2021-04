“Con los niños no” nada justifica que se les utilice: AMLO sobre menores armados en Guerrero

Previo al Día del Niño y a una semana que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, fracción Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de Guerrero presentara a niños armados y ante la llegada de menores migrantes de Centroamérica que son usados por adultos para obtener asilo en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que ni por causas justas se justifica que se utilicen a menores y aseguró que no se puede hacer justicia por propia mano.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que el Estado tiene la obligación de proteger a los niños, además de rechazar que se haga uso de la Ley del Talión de “ojo por ojo, diente por diente”, pues “nos quedaríamos tuertos todos o chimuelos”.

“El Estado tiene la obligación de proteger a las personas, a niños, adultos, a todos, es nuestra responsabilidad. Tenemos que cumplir con eso y se está haciendo. En Guerrero está participando la Guardia Nacional y va seguir participando, protegiendo a los ciudadanos, para eso se creó para proteger a niños, a niñas, a todos los mexicanos. Eso le mando a decir a los niños.

“También les mando a decir, que no hay que hacer justicia por propia mano, hay que exigir como lo están haciendo - porque es un derecho - que la autoridad sea la encargada de proteger a los ciudadanos y de hacer valer la justicia, pero no se puede responder a la violencia con violencia. No se puede utilizar la violencia, no es buena la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlos haciendo el bien

“Le digo a los niños, no a la violencia. Nosotros vamos a protegerlos, no sólo por daños materiales, físicos, sino protección para que puedan estudiar, que tengan becas que puedan salir adelante con el estudio con el trabajo, que eso es lo que estamos procurando. No a la violencia y como lo dije en esa ocasión, los padres y los adultos tenemos más responsabilidad.

“No utilizar a los niños, nada justifica que se utilice a los niños, nada. Ni porque hay inseguridad, vamos crear autodefensa y van a participar los niños o tenemos necesidad de tener trabajo, de contar con trabajo y vamos a emigrar y necesitamos para que nos den nuestra residencia, nuestro asilo necesitamos llevar niños y vamos a caminar junto con niños, porque así tenemos garantía de que nos den refugio, no. Aunque se trate de una cosa justa, aunque se busque vivir libre de miseria, con los niños no”, dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador indicó que una de las funciones del Estado es garantizar la paz y la tranquilidad de las personas.

“Hay una frase bíblica que tiene que ver con eso, que habla de la no violencia de no responder con violencia, y por eso también existe el Estado que es el responsables de garantizar la paz y la tranquilidad, es una de la funciones del Estado”, dijo.

rdmd