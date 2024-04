El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la denuncia que se presentó hoy ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la irrupción de Ecuador en la Embajada de México se busca que no se repita en ningún otro país.

Señaló que con la presentación de esta denuncia es el momento para que México encabece un movimiento mundial para dar protección a los diplomáticos, y hacer valer y reforzar el derecho internacional.

El Mandatario federal señaló que también se busca que no se violen las embajadas y que los Estados en donde están ubicadas éstas tengan el compromiso de proteger y garantizar la soberanía de estas representaciones diplomáticas.

Lee también México presenta denuncia ante la Corte Internacional de Justicia por asalto a embajada mexicana en Ecuador

“Lo que se busca es que no se repita un hecho deleznable como el que sufrió, padeció México y en especial su representación diplomática, que no se repita en ningún país del mundo, que se garantice el derecho internacional, que no se violen los locales, las embajadas de países en ninguna nación y que los Estado en donde están ubicadas las embajadas tengan el compromiso de proteger la independencia y garantizar la soberanía de esos espacios. Esto es lo que se busca.

“México tiene una amplia, importante, tradicional en cuanto a la protección a perseguidos al derecho de asilo, y en esta circunstancia ha dejado de manifestado que todos los países están apoyando a México, y es el momento para que México -como se está haciendo- encabece un movimiento mundial para dar protección a los diplomáticos y para hacer valer, reforzar el derecho internacional”, dijo.

Lee también Japón se suma a condenas por irrupción en la embajada de México en Ecuador





















maot