Avanzan en el Senado leyes secundarias de reforma judicial; pasa al Pleno

En reunión extraordinaria, las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado aprobaron, con el voto en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, las iniciativas de leyes reglamentarias de la reforma judicial que modifican y adicionan la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En una sesión de cuatro horas en la que la oposición denunció un procedimiento desaseado, las comisiones, dominadas por Morena y sus aliados, modificaron la iniciativa original del Ejecutivo, para otorgar a los tres poderes de la Unión la facultad de veto sobre el listado de candidaturas.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, Margarita Valdez, destacó que se trata de establecer reglas claras para la elección -por vez primera- de los cargos del Poder Judicial de la Federación.

Lee también Ricardo Monreal reconoce error en reforma judicial; resolverán con otra reforma

“En ambos casos, los dictámenes garantizan el que quienes decidan participar tengan a salvo sus derechos y puedan impugnar en caso de no estar de acuerdo con la determinación de no poder contender para ser candidatos a los cargos de jueces, magistrados o ministros”, indicó.

La bancada del PAN participó bajo protesta porque “existen varias suspensiones respecto del procedimiento y mientras estos amparos no sean resueltos de fondo, es un desacato y una irresponsabilidad” de Morena.

El senador panista Ricardo Anaya advirtió que no nos podemos sentir orgullosos de aprobar una reforma en donde Morena va a tener el control de quienes aparecerán en las boletas, “y me hago cargo de mis palabras, refuten esa afirmación”.

“Están engañando a la gente, diciendo que van a poder votar de manera libre, directa y secreta, porque ustedes van a definir quién aparece en la boleta. No va a haber una persona en la boleta que no esté palomeada por ustedes”, recalcó.

Además, alertó que el Tribunal de Disciplina tendrá la facultad de destituir a cualquier juez a cualquier magistrado.

La senadora de Morena Verónica Camino Farjat aseguró que no hubo violacion alguna al procedimiento para aprobar la reforma judicial y acusó a la oposición de tratar de tumbarla a como dé lugar, pero advirtió que va a fracasar.

Lee también Noroña anuncia restablecimiento del diálogo con el Poder Judicial; "buscaremos puntos de coincidencia"

“No hay forma alguna de que proceda ni una suspensión ni una acción de inconstitucionalidad, pero siguen intentando utilizar chicaneadas a diestra y siniestra y no lo van a lograr, porque aquí no vamos a parar. Nos aseguraremos que únicamente las impugnaciones debidamente justificadas que demuestren que se han cometido errores determinantes para el resultado de la elección puedan prosperar”, remarcó.

Por Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales denunció que la reforma judicial y la legislación secundaria se han impulsado de manera precipitada, sin dar tiempo para la reflexión y el análisis.

“Hoy vemos con preocupación que no se está dando ese espacio que se señaló justamente para que sea en la elaboración de estas leyes secundarias que podamos atemperar las omisiones, los errores y todos estos señalamientos que en su momento ya hicimos”, lamentó.

A propuesta del senador de Morena Manuel Huerta Ladrón de Guevara, las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos modificaron la iniciativa del Ejecutivo para incluir la facultad de veto de los tres Poderes de la Unión sobre los listados de candidatas y candidatos a jueces y magistrados de Distrito que elabore el Comité de Evaluación.

“Los poderes de la Unión determinarán en primer término su conformidad total o parcial sobre los listados referidos en el párrafo anterior y en caso de que se rechace la totalidad de la lista, los comités deberán presentar un nuevo listado”, señala la modificación al artículo 500, numeral 8, 9 y 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Lee también Sheinbaum no es abogada, que opine sobre su materia; vocera de trabajadores del PJF pide ser tomados en cuenta

El senador panista Ricardo Anaya advirtió que esa modificación contradice el texto constitucional, por lo que es claramente impugnable.

“Cuiden su propia reforma, esto no veo cómo no va a ser declarado inconstitucional. Cómo una ley secundaria que establece exactamente lo contrario de la reforma constitucional, deveras se los digo. La reforma en los términos en los que ustedes la están aprobando en los hechos implica que ustedes van a tener el control total y absoluto de quien aparezca en esas boletas. (…) Van a tener el control completo de la Corte, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, de todos los juzgados de distrito y de todos los magistrados de circuito. No puede ser que eso sea democrático”, advirtió.

El dictamen aprobado fue enviado a la Mesa Directiva para que se presente ante el Pleno en la sesión de este miércoles.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





mahc/bmc