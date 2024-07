La comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra, pidió que antes de decidir la posible desaparición de ese organismo, el gobierno y los legisladores se abran al diálogo y analicen el costo beneficio que tiene para la sociedad el contar con una institución que ejerce una función sustantiva y garantiza el derecho a la información.

“Nosotros hemos mantenido siempre las puertas abiertas para dialogar, para hablar del trabajo cotidiano que hacemos y también para despejar cualquier dejo de duda sobre las tareas que emprendemos. Pensamos que es muy importante que un organismo como el INAI mantenga esa autonomía, esa imparcialidad y una labor técnica apegada a derecho, pero sobre todo teniendo como centro de su actuación a las y los ciudadanos”, apuntó.

Entrevistada en el marco de la presentación del libro “Lead in life, Succed in the new era of diversity, equity and inclusion”, de la doctora Laura Murillo, en la vieja casona de Xicoténcatl, sede alterna del Senado, Blanca Lilia Ibarra dijo que sería positivo establecer un Parlamento Abierto para debatir el futuro del INAI, institución que dijo, ha cumplido cabalmente con su encomienda.

Dijo que los comisionados del instituto están dispuestos a sentarse a dialogar y establecer mesas de trabajo para ver cómo mejorar el trabajo cotidiano que se realiza.

“Por supuesto hemos reiterado en numerosas ocasiones la intención y la invitación de poder dialogar con el nuevo gobierno y desde luego con las y los legisladores. Sabemos que las decisiones se tienen que tomar analizando también el costo benéfico para la sociedad y creo que en la agenda de la democracia no pueden quedar fuera de ninguna manera mantener los respetos y libertades y los derechos de toda la ciudadanía”, expresó.

La comisionada afirmó que en el INAI han sido siempre respetuosos de las distintas posturas que se han dado en torno al trabajo que hace el organismo y “hemos dado muestras muy claras que a lo largo de más de 22 años en México contamos con los dos derechos de acceso a la información y protección de datos personales reconocidos en la Constitución”.

Recalcó que el INAI ejerce una función sustantiva para el Estado mexicano en defensa de derechos y libertades de las personas.

Blanca Lilia Ibarra enfatizó que la evaluación de la labor del INAI está en manos de la sociedad y destacó que en 22 años se han abierto numerosos asuntos que han tenido que ver con casos de corrupción, pero también asuntos que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas que resultan de su interés.

“Por eso procuramos abrir la información para quien la necesite, sentarnos a dialogar, establecer mesas de trabajo, para ver cómo podemos mejorar el trabajo cotidiano que realiza esta institución”, insistió.

