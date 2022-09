Comisión de Gobernación retoma sesiones bajo presidencia de Alito

Este martes, la Comisión de Gobernación retomó sesiones, tras casi cinco meses sin hacerlo por falta de quorum, luego de que la bancada de Morena desairó en cuatro ocasiones, acudir a las convocatorias realizadas por Alejandro Moreno.

En el acto, que se desarrolló de manera privada, se reconoció la Presidencia del también dirigente nacional del PRI, e incluso hubo diputados, como el morenista Mario Miguel Castillo Covarrubias, que reconocieron la “excelente labor” de Moreno Cárdenas al frente de la Comisión.

Entrevistado al término de la sesión, el diputado priista rechazó haber sido “perdonado” por Morena, y sostuvo que las y los diputados guindas, acudieron a la sesión porque privilegiaron el trabajo legislativo por encima de los temas políticos.

“Se privilegió el trabajo legislativo, el diálogo, el acuerdo y la conciliación, el trabajo legislativo debe de estar por encima de colores y partidos, todos debemos saber que cumplir con nuestra responsabilidad es lo fundamental, y yo celebro que las y los legisladores de todos los partidos estén dispuestos a construir por México, teníamos un rezago legislativo importante y a partir de ahora los vamos a retomar”, aseveró.

En otros temas, Moreno Cárdenas aprovechó para reiterar su llamado al PAN y al PRD para retomar la coalición Va por México.

“Tenemos que construir y fortalecer nuestra coalición que ha sido exitosa y que ha dado resultados, el PRI siempre ha estado a favor de las coaliciones, estamos echados para adelante, creemos en la coalición de Va por México y está claro que si vamos juntos ganaremos el Estado de México y Coahuila”, declaró.

Moreno Cárdenas pidió a Marko Cortés y Jesús Zambrano, resolver las diferencias para contar con una alianza fuerte.

“Yo los respeto y respeto lo que digan, aquí hay que ver hacia adelante y lo que le conviene al país, y está claro, la forma contundente de competir y ganar las elecciones en el 2023 es ir juntos y trabajar juntos PRI, PAN y PRD”, insistió.

Alejandro Moreno aprovechó para hablar sobre la sección instructora que se instala en punto de las 14:00 horas de este martes, y cuya labor es desahogar las solicitudes de desafuero, incluida la suya.

“Yo he sido muy claro, no tengo nada que esconder, he sido una gente transparente, estoy limpio, mis cosas son claras y de cara a la sociedad, así que aquí estoy”, concluyó.

